【新冠疫苗】中國疫苗外交工程曝光  深圳機場成分發中樞

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【中美角力】特朗普政府查中國軍方關聯公司 這些美企否認有關
新冠肺炎疫苗研製全球競賽進入衝刺階段，誰能成為全球疫苗供應主力，誰便能擴張全球影響力。美國有線新聞網絡（CNN）曝光中國疫苗外交工程細節，當局似乎已選定毗鄰香港的深圳國際機場，作為向世界各國配送新冠疫苗的中樞。而中國目前有4家公司共擁有5款研製中的新冠疫苗，它們已經進入三期臨床試驗
根據CNN報道，深圳國際機場的一間倉庫已設置白色隔間，每個隔間都裝有顯示屏、能反映箱內溫度。穿著防護裝備的安保人員把守著這處倉儲設施，任何進入這部分區域的人都必須經過兩周隔離或是穿上全套防護服。
報道中指出，這些倉儲設施總面積爲350平方米，很快就會裝滿中國製造的新冠疫苗，這些疫苗將從這裏出發，使用溫控貨倉飛往世界各地。
在未來幾個月中，中國將向參與最後階段試驗的國家和地區提供大量疫苗，中國領導人還承諾，將有越來越多的發展中國家優先獲得其疫苗。
中國4家公司共擁有5款研製中的新冠疫苗
目前，中國的4家公司共擁有5款新冠疫苗，它們已經進入三期臨床試驗，這是在尋求監管部門批准之前進行的最後也是最重要的試驗步驟。
在中國新冠疫情基本被控制後，製藥商不得不到海外尋找測試疫苗效果的環境，他們共同在至少16個國家和地區進行了三期試驗。作爲交換，中方已經向許多東道國承諾，保證其盡早獲得成功的疫苗，在某些情況下，還包括在當地生產疫苗的技術知識。
華盛頓外交關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠表示，這些疫苗，可以成為中國的外交政策工具，以促進軟實力和增強國際影響力。報道中還指出，中國的全球疫苗運動與川普政府的美國優先政策形成鮮明對比，美國側重於爲自己的公民提供疫苗。
黃嚴忠表示，到目前爲止，我們還沒有聽說美國表態或暗示要將一定比例的疫苗用於支持窮國，這也使中國處于更好的境地，能夠使用疫苗來實現其外交政策目標。
美智庫：疫苗可作為外交政策工具
據了解，與輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗相比，中國疫苗擁有一個至關重要的優勢，大多數中國疫苗都不需要冷凍儲存，從而使運輸和分發更加容易，尤其是對缺乏冷藏能力的發展中國家而言。
中國疫苗採用了一種老式方法，這種方法已經被證明在其他疫苗中有效，其儲存溫度只需要達到標準冷藏溫度，即2至8攝氏度。而莫德納和輝瑞的疫苗分別需要達到零下20攝氏度和零下75攝氏度的儲存條件。
責任編輯：鄧國強
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