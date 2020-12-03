【中美角力】特朗普政府查中國軍方關聯公司 這些美企否認有關

路透社報道，美國特朗普政府正確認與中國軍方有關聯的公司，或實施限制出口，有美國大公司被牽涉其中。

報道指出，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的投資公司巴郡（Berkshire Hathaway），旗下TTI Inc的香港子公司TTI Electronics Asia PTE Hong Kong Ltd，以及艾睿電子（Arrow Electronics）子公司Arrow Asia Pac Ltd，都被列入以上類別公司名單草案中。

不過，這兩間公司都否認與中國軍方有關，並正在採取措施，爭取從最終名單上刪除。美國商務部發言人不予置評。

TTI Electronics Asia周三（2日）聲明，該公司是一間多種電子元件的授權分銷商，沒有任何一項是軍事或者防衛用品。半導體器件代理商艾睿電子，周二（1日）也作出類似聲明，稱Arrow Asia Pac Ltd並不屬於軍方終端用戶，也沒有如該項規定所定義的、與任何軍事終端使用有關聯。

此前，路透報道，美國商務部已起草包括89間中國企業和28間俄羅斯企業的清單，認定這些企業是「軍方終端用戶」。規則草案表示，這117間企業名單不是最終版本，只是最初版本。

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責任編輯：林佩怡

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