【中澳關係】澳洲通過新法案 中央有權否決州政府與外國協議

▲ 維州去年不顧澳洲聯邦政府反對，與中國就「一帶一路」合作達成協議

中澳關係勢成水火之際，澳洲國會周四（3日）通過新法案，授予聯邦政府對地方與外國達成的協議否決權。坎培拉強調沒有針對任何國家，但外界普遍認為新法是瞄準中國，允其是要防止像去年維多利亞州私下加入「一帶一路」合作協議的情況。有學者預料，澳洲此舉將進一步破壞中澳關係。

路透社報道，法案允許澳洲聯邦政府阻擋任何州份、議會、機構與外國政府達成的任何協議，如果有關協議不利於澳洲的外交關係，或者不符合澳洲的外交政策。總理莫里森表示，澳洲任何的政策和計劃，須根據自身的需求和利益制定，他同時強調該法並不針對任何國家。

▲ 莫里森強調新法不針對任何國家

墨爾本大學亞洲研究所研究員Melissa Conley Tyler認為，該法案恐使中澳關係進一步惡化。她早前建議澳洲放棄修訂該法，迅速採取措施緩和兩國關係。

值得一提的是，維州曾在2016年與中國四川省結為友好省州關係，去年10月又在澳洲聯邦政府反對的情況下，與中國就「一帶一路」達成共識。莫里森曾批評，維州與中國達成的協議，削弱了聯邦政府的外交政策能力，但他拒絕評論會否推翻該協議。

【中澳關係】澳洲總理莫里森微信文章遭刪 被指混淆公眾視聽

【中澳關係】澳洲夥拍美國研高超音速導彈 劍揮中國

【中澳關係】澳洲總理微信發文：虛假圖片帖子 不削弱與中國人民友誼

責任編輯：陳建錫