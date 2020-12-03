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【中澳關係】澳洲通過新法案 中央有權否決州政府與外國協議

國情動向 16:10 2020/12/03

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維州去年不顧澳洲聯邦政府反對，與中國就「一帶一路」合作達成協議

中澳關係勢成水火之際，澳洲國會周四（3日）通過新法案，授予聯邦政府對地方與外國達成的協議否決權。坎培拉強調沒有針對任何國家，但外界普遍認為新法是瞄準中國，允其是要防止像去年維多利亞州私下加入「一帶一路」合作協議的情況。有學者預料，澳洲此舉將進一步破壞中澳關係。

路透社報道，法案允許澳洲聯邦政府阻擋任何州份、議會、機構與外國政府達成的任何協議，如果有關協議不利於澳洲的外交關係，或者不符合澳洲的外交政策。總理莫里森表示，澳洲任何的政策和計劃，須根據自身的需求和利益制定，他同時強調該法並不針對任何國家。

莫里森強調新法不針對任何國家

墨爾本大學亞洲研究所研究員Melissa Conley Tyler認為，該法案恐使中澳關係進一步惡化。她早前建議澳洲放棄修訂該法，迅速採取措施緩和兩國關係。

值得一提的是，維州曾在2016年與中國四川省結為友好省州關係，去年10月又在澳洲聯邦政府反對的情況下，與中國就「一帶一路」達成共識。莫里森曾批評，維州與中國達成的協議，削弱了聯邦政府的外交政策能力，但他拒絕評論會否推翻該協議。

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責任編輯：陳建錫

地緣政治 外交 莫里森 一帶一路 國際關係 四川省 墨爾本 坎培拉 澳洲 維多利亞州

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