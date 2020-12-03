【中美角力】紐時：美限制中共黨員赴美 簽證效期縮短至1個月

美國總統特朗普政府任期尾聲，與中國對抗升級。《紐約時報》報道，特朗普政府周三（2日）發布新規，限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，其中對中共黨員簽證的有效期，從10年縮短至1個月。報道估計，有關措施或影響2.7億人出行。

報道引述知情人士透露，美國新政將中共黨員及其家屬的旅行簽證的最長有效期，限制在單月單次入境，立即生效。國務院發言人電郵聲明稱，將把黨員簽證的有效期從10年縮短到一個月，並稱此舉是保護美國免受中國「惡性影響」政策行動的一部分。

此前，中共黨員和其他中國公民一樣，可獲最長10年赴美旅遊簽證。據一名知情人士稱，新政不會影響黨員獲得移民等其他簽證資格。

恐影響2.7億人

根據報道，中國約有9200萬共產黨員，連同其家屬，新政或影響約2.7億人的旅行。不過，除了高級官員，或很難確定誰是中共黨員。

知情人士透露，新的指導方針允許美國官員根據個人的簽證申請和面談情況，及其對當地共產黨員身份的了解，來確定其黨籍。這或意味，新政將打擊中國高層政界和商界領袖，而非較低級別黨員。

不過， 這一限制仍比全面禁止中共黨員赴美 溫和。

今年7月，《紐約時報》報道稱，特朗普政府擬禁止中共黨員及其家屬入境美國。當時中國外交部曾表示，如果屬實，美方無疑就是公然選擇與14億中國人民作對，公然站到佔世界1/5人口的中國人民的對立面。

另外，國家主席習近平早前表示，「任何人任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應」。

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責任編輯：林佩怡

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