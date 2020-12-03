▲ 嫦娥五號老遠去月球挖土 為何只拿2公斤

中國月球探測器嫦娥五號在月球「風暴洋」地區登陸工作19小時後，已完成自動採集岩石樣本任務，並將2公斤月岩封裝。嫦娥五號好不容易飛越約30萬公里前往月球，為甚麼只採集2公斤月岩？

嫦娥五號着陸器上升器組合體在月球上最大的月海——風暴洋北部的呂姆克山脈附近降落，着陸器經歷一番鏟、挖、鑽、抓過程，把採集到的月壤和月岩樣品放到上升器的儲存裝置內。上升器之後會從月球表面發射，與月球軌道運行的軌道器返回器組合體匯合，並將月岩樣本轉移至返回器，返回器再將月岩帶回地球。

其實，帶回多少月岩，很大程度上視乎飛船是否載人有關。美國阿波羅任務6次載人登月，合共取得超過380公斤月岩，因為飛船本身需要載有3名太空人，推力大載重多，可以搭載的貨物也較多。

相比之下，蘇聯1970年代Luna無人探月採樣任務3次成功加起來，帶回月岩只有約300克。中國今次首次無人月面採樣，取得2公斤月岩實際上並不少。

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國家航天局探月與航天工程中心副主任、探月工程三期副總設計師裴照宇表示，以採樣2公斤為目標去設計探測器，探測器重量便達到了8.2噸。「如果我們要增加樣品的量，整個探測器很多指標都會增長，就會超過火箭的運載能力。」

嫦娥五號採用鑽具鑽取，以及機械臂「表取」兩種挖土模式。鑽取是指以鑽頭取得月球地表以下樣品，表取則是把月球表面的石塊拾起。裴照宇說，嫦娥五號月岩0.5公斤來自鑽取，1.5公斤來自表取。兩種方式不僅可以提高採樣的成功率和可靠度，同時也能獲得更為豐富的樣品種類，為後續科學家研究提供更多可靠的原始資料。

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然而，嫦娥五號僅僅採集月岩還不足以完成任務。要把月岩長途跋涉帶回地球，就必須像快遞物品寄出前需要先包裝好，以免途中破損遺漏，而嫦娥五號也有一個類似的密封包裝過程。

嫦娥五號上升器的「打包」裝置具有自動關閉的蓋子，和用於打包密封的封條，可以把採得的月球土壤封裝，從而保證在返回地球途中不接觸大氣，保證帶回來的土壤無污染。

探月工程首任總指揮欒恩傑把這一過程比喻為「裝香腸」：「要把鑽取的岩芯部分裝到一個包裹，這個包裹形狀是長的，像個香腸一樣，把樣本緊密地包裹好，封裝好。」 欒恩傑表示，這些土壤不能在轉移到地球時被污染，因為地球環境和月球環境是不一樣的，有些物質一定要在非常潔淨的環境下保存。

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責任編輯：連兆鋒