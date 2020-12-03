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中國版本MeToo 「弦子」告央視前主持性騷擾開庭（有片）

社會熱點 20:03 2020/12/03

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內地家喻戶曉的央視主持人朱軍2018年被控性騷擾網名為「弦子」的女實習生，該案周三（2日）在北京市海淀區法院閉門庭審，朱軍未有出庭。網傳圖片顯示，法院外有不少民眾聚集為弦子聲援，有人舉起「反對性騷擾」、「打破黑箱」等標語。

朱軍為央視名嘴 主持多屆春節晚會 

弦子2018年7月在網上發布文章，稱自己遭朱軍性騷擾的經過。她表示自己2014年6月在央視《藝術人生》欄目實習，該欄目由朱軍主持。弦子表示，實習期間，她在化妝間遇見朱軍，朱軍對弦子實施性騷擾，過程達5分鐘。因有其他人進入化妝間，朱軍停止猥褻過程。事後，弦子報警，但警方未予立案。

2018年10月，弦子向北京市海淀區人民法院控告朱軍，案由是「性騷擾損害責任糾紛」。

弦子在網上發布的文章引起廣泛關注。朱軍否認所有指控，反訴弦子和她的一名支持者侵犯其名譽權和造成精神傷害。2019年1月，朱軍提出終止審理要求，被法院駁回。

案件周三開庭，弦子在微博公布，即使她和朱軍都申請了公開審理，法院依然拒絕公開庭審。此外，她提出的要求朱軍本人到庭的要求仍未得到回應。

網傳圖片顯示，有男有女的大批民眾在法院外為弦子聲援，並舉起「米兔」（#MeToo）、「反對性騷擾」、「打破黑箱」等標語。

從周三下午1點半到直至3日零點結束，歷時10個半個小時，目前結果為休庭。弦子表示，自己申請了三個訴求：1、申請三位法官回避及人民陪審員；2、申請公開審理；3、申請朱軍本人到庭。弦子在現場表示：「我覺得我們能申請到休庭，申請到下一次機會，我們還有機會發出聲音，這已經是我和兩位律師能做的全部了。」

責任編輯：尹航

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