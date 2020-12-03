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中國前景利好人民幣 瑞銀料明年次季升至6.3

經濟脈搏 20:03 2020/12/03

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瑞銀財富管理發表報告，預期相對發達經濟體，中國吸引的經濟增長及利差將為2021年人民幣進一步升值創造條件，明年首季人民幣兌美元料升至6.4，次季將進一步升值至6.3，並保持至年末。

拜登上任後 中美關係或更可預測

報告稱，中國以外的經濟增長仍然需要大量的政策支持，包括貨幣和財政政策，但中國情況則不然。中國今年經常賬戶的改善，也應有利於較低的美元兌人民幣滙率。

重要的是，拜登正式上任美國總統後，中美關係可能會變得更可預測，或令投資者更放心增加人民幣計價資產。因此，該行預期明年中人民幣兌美元將升值至6.3。

此外，報告指出，2021年中國的經常賬戶順差將有所減少，但仍將約佔GDP的1.4%；吸引的中美利差將有利支撐人民幣。

報告又提到，美元兌人民幣預期波動率為5%，該行認為這仍值得發達經濟體的投資者去追逐接近0.5倍的利差相對波動比率。即使看到美國長期利率較高，人民幣利差也不大可能被擠壓到投資者開始迴避人民幣計價債券的程度。

瑞銀財富管理亦表示，該行對人民幣的正面看法帶有一定的風險，主要與中美緊張局勢或聯儲局政策突然轉變有關。

截至發稿，在岸人民幣兌美元（CNY）升約50點，至6.5581元。人民幣兌美元中間價今日報6.5592，較上日升19點子。

在岸人幣升百點  高盛看好明年人民幣升至6.3

人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失

責任編輯：蒯宇澄

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