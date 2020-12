▲ 美軍:中國勢先在美國後花園派新冠疫苗

新冠肺炎疫苗預料短期內投入應用,開始成規模為民眾接觸,中美等參與新冠疫苗研發競賽的國家競爭也在加劇。美軍高級將領承認,美國目前「自己顧自己」下,中國很有可能首先在美國「後花園」拉丁美洲,分發新冠肺炎疫苗。

《紐約時報》報道,美軍南方司令部司令、海軍上將法勒(Craig S. Faller)周三(2日)表示,中國目前正積極與拉丁世界各國尋求達成協議,將中國疫苗投入應用以遏止全球大流行,而美國政府的研發疫苗「曲速行動」( Operation Warp Speed)則是「首先照顧美國自己」(looking at taking care of the U.S. First)。

中美至今都未正式推出新冠疫苗,但中國已批准數款疫苗緊急使用。北京科興研發的疫苗正在巴西做最後階段臨床試驗。另一家中國疫苗研發商,康希諾生物則在墨西哥試驗,並與墨西哥政府簽署了協議,為當地供應3,500萬劑疫苗,該款疫苗一針就能引起顯著免疫反應。

法勒對中國疫苗打入美國後花園不置可否。他坦言:「我們正面對全球瘟疫,我覺得任何真正的幫助都應該受到歡迎。所以我不會評論這件事。如果疫苗有效,這些國家都需要為自己着想。」

中國疫苗外交工程曝光 深圳機場成分發中樞

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

美軍南方司令部專管中南美洲及加勒比海地區,司令部一大職能是為拉丁美洲國家提供醫療、救災等人道援助,鞏固美國與拉美國家關係之餘,紓緩拉美難民潮對美國的影響。法勒稱,有「域外國家」正在區內嘗試抗衡美國的影響力,「大國競爭在西半球紅紅火火」。

法勒又稱,中國在巴拿馬運河一帶的港口合作協議尤其令人關注。他指,巴拿馬運河會是全球重大戰爭中一個顯著的咽喉,而中國也尋求在墨西哥、巴哈馬等地獲得深水港。

智飛生物開始國內三期疫苗試驗 全球擬招募2.9萬人

14款疫苗臨床試驗 孫春蘭:做好大規模生產準備

金正恩打中國製新冠疫苗?華春瑩給反高潮回應

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒