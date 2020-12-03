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美軍：中國勢先在美國後花園派新冠疫苗

國情動向 20:04 2020/12/03

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美軍：中國勢先在美國後花園派新冠疫苗

新冠肺炎疫苗預料短期內投入應用，開始成規模為民眾接觸，中美等參與新冠疫苗研發競賽的國家競爭也在加劇。美軍高級將領承認，美國目前「自己顧自己」下，中國很有可能首先在美國「後花園」拉丁美洲，分發新冠肺炎疫苗。

《紐約時報》報道，美軍南方司令部司令、海軍上將法勒（Craig S. Faller）周三（2日）表示，中國目前正積極與拉丁世界各國尋求達成協議，將中國疫苗投入應用以遏止全球大流行，而美國政府的研發疫苗「曲速行動」（ Operation Warp Speed）則是「首先照顧美國自己」（looking at taking care of the U.S. First）。

中美至今都未正式推出新冠疫苗，但中國已批准數款疫苗緊急使用。北京科興研發的疫苗正在巴西做最後階段臨床試驗。另一家中國疫苗研發商，康希諾生物則在墨西哥試驗，並與墨西哥政府簽署了協議，為當地供應3,500萬劑疫苗，該款疫苗一針就能引起顯著免疫反應。

法勒對中國疫苗打入美國後花園不置可否。他坦言：「我們正面對全球瘟疫，我覺得任何真正的幫助都應該受到歡迎。所以我不會評論這件事。如果疫苗有效，這些國家都需要為自己着想。」

中國疫苗外交工程曝光 深圳機場成分發中樞

中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半

美軍南方司令部專管中南美洲及加勒比海地區，司令部一大職能是為拉丁美洲國家提供醫療、救災等人道援助，鞏固美國與拉美國家關係之餘，紓緩拉美難民潮對美國的影響。法勒稱，有「域外國家」正在區內嘗試抗衡美國的影響力，「大國競爭在西半球紅紅火火」。

法勒又稱，中國在巴拿馬運河一帶的港口合作協議尤其令人關注。他指，巴拿馬運河會是全球重大戰爭中一個顯著的咽喉，而中國也尋求在墨西哥、巴哈馬等地獲得深水港。

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責任編輯：連兆鋒

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