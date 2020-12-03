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【中美】華春瑩籲美國勿把所有人當間諜：為何如此不自信？

國情動向 17:54 2020/12/03

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間諜疑雲籠罩中美關係，美國高級官員透露，在打擊技術盜竊下，過千名中國研究人員離開美國，同時中國特工已瞄準即將上任的拜登政府。中國外交部發言人華春瑩回應稱，美國的說法「非常可笑」，希望美國不要把所有人都看成間諜，又質疑美國為何對和中國交往如此不自信。

華春瑩周四（3日）在外交部例行記者會上稱，在美國一些人眼中，其目光所至之處看到的只有仇恨、分裂和對抗。一段時間以來，美國出於強烈的意識形態偏見、惡意打壓中國的戰略，對中國採取種種政治打壓行為，包括希望切斷中美兩國國民交流。中美在科技、文化領域的合作都受到極大影響。

她表示，近期，美方對中國留學生和美國對華友好人士採取恐嚇行為，美國有關部門甚至責令有些機構定期報告中國間諜行為。

「極端不正常心態 令美國不理智行動」

「可想而知，這樣荒謬的有罪推定，這樣狹隘和極端不正常的心態，一定會導致美方在政治上採取不理智行動。」華春瑩說。

她希望美國改正錯誤，為兩國正常人員交往創造條件，並希望美國不要把所有人都看成間諜，又反問「為什麼美國自詡為強大的民主國家，卻對和中國交往如此不自信呢？」

美國司法部負責國家安全的助理部長德默斯（John Demers），周三（2日）在一場智庫討論會上透露，美國近期嚴厲打擊技術盜竊，已有過千中國研究人員離開美國。據司法部一名官員稱，德默斯提到的研究人員，被美國當局認為與中國解放軍有聯繫。

另外，美國國家反間諜和安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）在同一場合表示，中國特工已鎖定當選總統拜登的政府人員，以及「接近」拜登團隊的人士。但他未有詳細說明。

【中美角力】逾千中國研究員離美 美官員：華特工盯上拜登團隊

【中美諜影】蓬佩奧：中國駐紐約總領館是間諜中心 中方回應

【中美角力】美驅逐逾千中國留學生 外交部：赤裸裸政治迫害

責任編輯：林佩怡

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