【丁真現象】藏族小鮮肉紅到美日韓  迷倒少女卻拒入娛樂圈（組圖，有片）

▲ 【丁真現象】藏族小鮮肉紅到美日韓 迷倒少女卻拒入娛樂圈

四川甘孜州叫「丁真」的20歲少男，以純樸笑容融化萬千網民，如今更紅到日本、南韓、甚至美國；日本媒體給了他十分詩意的稱號：一個既甜又野的男孩，不少日本少女網民更毫不掩飾對他的傾慕，令丁真一時間仿如變了日韓偶像。儘管娛樂公司向他招手，想找他出道當藝人，但據稱他已一一拒絕。

丁真爆紅原來只是一次偶然的邂逅。地一名攝影師在甘孜街頭拍攝時，不經意攝入外出買泡麵（即食麵）的丁真，事後把影片上載到社交媒體；結果，他一雙清澈的眼睛和陽光的笑容，迅速擄獲網民的心，稱讚他「野性與純真並存」。

這段短視頻立刻風靡全網，撥放量飆破1200萬。截至10月29日，微博上已有16個與丁真相關的話題，閱讀量數以億次計。

【丁真現象】藏族小鮮肉變勁爆網紅 華春瑩也不禁這樣做（組圖，有片）

【丁真現象】藏族小鮮肉網紅 同這個香港藝人撞樣？（組圖，有片）

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北京青年報報道，走紅不到10天，丁真就加入國企，為他的家鄉四川代言拍攝「丁真的世界」旅遊宣傳片。故事未就此結束，丁真的爆紅在數日之間，更進一步引起外國媒體的興趣。

美國新聞網站NextShark報道，來自四川的藏族男孩丁真在社交媒體中，短短幾天就收獲了200萬粉絲，至少6億次瀏覽量。

日本輿論形容丁真：既甜又野的男孩

南韓Insight網站更這樣形容丁真，「一個在青藏高原上生活的牧羊人，用他陽光帥氣的外表，在網絡上偷走姐姐們的心」。

相對美國與南韓，丁真在日本更可用爆紅來形容，日本ANN電視台報道說，「上個月，丁真的視頻點燃社交平台，他家鄉的機票預訂增加了兩成，形成社會現象」。ANN電視台對丁真的報道，更一度意外衝上了日本雅虎新聞網的熱搜榜，反映他人氣一時無倆。

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日本網友紛紛評論，形容丁真是「甜野男孩（スイートさとワイルドさを併せ持つ少年）」、「清爽而野性」、「他若出道我應援」、「極爲自然的美少年，和山與風如此相配」。

一眾日本少女對丁真的美貌感到驚為天人，有人認為他似日本男星妻夫木聰、成宮寬貴、竹內涼真和藤岡靛的混合版。

日本少女說丁真如一系列日星的混合體

日本記者中島惠的評論稱，「中國少數民族美女帥哥都不少，他們通過社交網絡爲全國所知。這是一個無論身在何處都擁有可能性的時代」。

丁真雖然紅遍中外，但他今跟國企旅遊公司簽約當代言人，月入只有 3,500人民幣（折合港幣4,132元）。

內地媒體報道指，丁真仍決心做「理塘旅遊形象大使」，希望吸引更多人到理塘旅遊；不少娛樂公司都向他招手，希望他當藝人，但已遭拒絕

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責任編輯：鄧國強

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