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【中美角力】特朗普接連敲打中國 拜登對華政策難回頭

經濟脈搏 23:05 2020/12/03

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美國總統特朗普雖然敗選，任期已接近尾聲，但他也沒有停止敲打中國，接連對中國出台制裁政策，勢將中美兩國推向更對立局面，即使民主黨拜登（Joe Biden）上台也難改對華路線。

特朗普在任期結束前加碼打擊中國，單周三就出台了多項對華新措施，包括：

  • 美國政府發布新規，即日起限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，簽證有效期從原本的10年縮短至1個月，且只能單次入境
  • 美國政府宣布，禁止新疆生產建設兵團生產的棉花及製品入口，指該公司涉嫌侵犯人權、強迫勞動
  • 白宮並預計，特朗普將簽署美國國會眾議院通過的《外國公司問責法案》，收緊對在美上市中國企業的監管

此外，特朗普政府還在確認與中國軍方有關聯的公司，路透社早先引述文件指，有89家中企被列入黑名單，預料特朗普也將爭取在任內爭取制裁生效。而一旦美方公布名單，宣布對這些公司實施限制出口，將令中美兩國貿易關係更加緊張。

中美談判起點抬高 難回到過去

美國新聞網站Axios早先報道就爆料指，特朗普計劃在下台前的最後數周，會對中國重手制裁，以鞏固其對華政策，令繼任者拜登難以改變當前路線。

白宮國家安全委員會發言人尤利奧特（John Ullyot）表示，除非北京改變路線，在國際舞台成為負責任的一員，未來的美國總統若想改變特朗普曾經做過的事，無異於自我了斷政治生涯。

對於特朗普此舉，中國人民大學美國研究中心主任、中國政府顧問時殷弘也指出，現在推出這些措施會困住拜登；事態不斷升級，中美談判起點也在不斷抬高，美方不太可能回到「脫鉤」之前。

時殷弘稱，不知道拜登是否會贊同特朗普政府這些舉動；即便他不同意，政策出台後拜登能活動的餘地也會受限。

事實上，特朗普過去4年打開了中美「新冷戰」之門，對華強硬也已成為美國民主共和兩黨共識，拜登時代的對華政策很難回到過去。拜登更表示會積極拉攏盟友，與盟友站在同一陣綫，對華制定一致戰略。英國媒體還報道，拜登考慮在白宮設立「亞洲事務主管」，以應對中國的挑戰。

【中美角力】紐時：美限制中共黨員赴美 簽證效期縮短至1個月

【中美角力】特朗普政府查中國軍方關聯公司 這些美企否認有關

【拜登中國】環球時報專訪前AIT處長：未來4年美台關係難冷卻

【中美角力】美再禁新疆部分棉花製品入境 稱涉強迫勞動

責任編輯：蒯宇澄

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