【孟晚舟案】傳美司法部與孟晚舟商協議 承認不當行為換回國

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美列中芯、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）
在中美緊張之際，據《華爾街日報》引述知情人士報道，美國司法部正在與華為副董事長兼首席財務官孟晚舟討論一項協議，以允許她從加拿大回國，換取她承認在刑事案件中的不當行為。
知情人士稱，若達成協議，孟晚舟將被要求承認針部分指控，檢方將同意可能推遲並在之後放棄指控，但前提是她配合檢方。報道稱，此類協議通常用於公司，很少授予個人。
據報孟晚舟未接受提議
不過，有知情人士表示，孟晚舟至今並未接受這一提議，認為自己不存在不當行為。
據稱，代表孟晚舟和美國司法部的談判人員，本周將再次商談，希望在特朗普政府任期結束前達成一致。華為管理層還對拜登政府或許會更加寬容抱有希望。
如果達成協議，孟晚舟不但允許回國，還意味因此惡化的中加、中美關係得以緩和。據知情人士透露，該協議還可能為中國遣返兩名加拿大公民鋪平道路。
華為、美國司法部發言人不予置評。加拿大官員暫未回覆。
2018年12月，加拿大應美國要求，在溫哥華機場拘留打算轉機的孟晚舟。美國指控孟晚舟涉嫌電匯和銀行欺詐等，有關引渡聆訊預計下周在加拿大繼續。此前，孟晚舟在被加拿大皇家騎警拘捕前，遭加拿大邊境服務局盤問近3小時，成為爭論點。
責任編輯：林佩怡
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