美列中芯、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）

美國特朗普政府在本屆任期結束前，加碼對華制裁，勢令拜登上任前中美緊張升級。美國國防部周四（3日）將中芯國際（00981）（滬：688981）、中國海洋石油等4間中國企業列入黑名單，認定其為中國軍方擁有或控制的公司。

中芯H股中途停牌，停牌前跌逾2%；截至10：20，中芯國際A股跌近4%。中海油（00883）則跌近2.5%。

中國外交部曾稱，堅決反對將有關合作政治化的做法，希望美方不要為中美之間的正常交流合作設置障礙和壁壘。

此前，美國已先後列出31間其認定為得到中國軍方支持的企業，包括華為、中國電信、中國移動、中國交通建設、中國中車及海康威視（名單一） （名單二），如今該名單增至35間。新增的4間分別是中芯國際、中國海洋石油、中國建設科技有限公司、中國國際工程諮詢有限公司。

五角大樓聲明稱，國防部決心強調並反對中國的軍民融合發展戰略。

值得注意，特朗普上月已簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，禁令將於明年1月11日生效；明年11月11日之前，要剝離已有的投資。

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責任編輯：林佩怡

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