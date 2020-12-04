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美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）

國情動向 19:55 2020/12/04

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美國特朗普政府在本屆任期結束前，加碼對華制裁，勢令拜登上任前中美緊張升級。美國國防部周四（3日）將中芯國際（00981）（滬：688981）、中國海洋石油等4間中國企業列入黑名單，認定其為中國軍方擁有或控制的公司。

中芯國際H股午後復牌，收挫逾半成，中芯國際A股收跌3.3%。中海油（00883）則跌逾3.8%。

中芯國際表示，強烈反對美方的決定，但美方此舉對公司的運營則沒有重大影響。中海油表示，注意到母公司中國海洋石油集團被列入美國國防部名單，正綜合評估事件對上市公司的影響，將密切跟蹤後續進展，將根據聯交所上市規則及適用法律適時另行發出公告。

中國外交部新聞發言人華春瑩周五表示，堅決反對美國對中國企業的打壓，美國應停止濫用國家安全概念打壓中國企業。又稱美方此舉將嚴重損害美國的利益和形象。

此前，美國已先後列出31間其認定為得到中國軍方支持的企業，包括華為、中國電信、中國移動、中國交通建設、中國中車及海康威視（名單一）　（名單二），如今該名單增至35間。新增的4間分別是中芯國際、中國海洋石油、中國建設科技有限公司、中國國際工程諮詢有限公司。

五角大樓聲明稱，國防部決心強調並反對中國的軍民融合發展戰略。

值得注意，特朗普上月已簽署行政命令，禁止美國投資被認定為中國軍方擁有或控制的企業，禁令將於明年1月11日生效；明年11月11日之前，要剝離已有的投資。

【中美角力】特朗普最後瘋狂？美擬把中芯及中海油列黑名單

【中美角力】把握任期最後階段？特朗普簽令禁投資31中企（附名單）

責任編輯：林佩怡

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