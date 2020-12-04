中芯國際遭美列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小  

▲ 中芯遭美國列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小

中美科技戰在特朗普只餘一個多月任期之際，陡然升級。美國國防部當地時間周四公布，將中芯國際 （00981） （滬：688981）等4間中國公司，列入「中共軍企名單（Communist Chinese Military Companies List）」，這舉動未必會對中芯構成即時打擊；但未來，總統和商務部可以此為由，對中芯執行金融及技術出口等交易等限制，美方會否實際作出制裁、或制裁力度有多大，或要看白宮新的主事人拜登。

美國國防部當地時間周四、香港時間周五清晨發出新聞稿指出，國防部堅決反對中國軍民融合發展戰略，這項戰略透過看似是民間實體的中國企業、大專院校與研究計劃，確保解放軍獲得先進技術與專業知識，支持解放軍現代化目標。

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五角大樓因此決定，再將中芯國際、中國海洋石油集團 （00883） 、中國建設科技集團、與中國國際工程諮詢公司，列入中國軍方擁有或控制企業，使這張這張清單擴大至35間中國公司。

中共軍企名單增至35間

要知道中芯國際被列入這張清單後，會否面對大麻煩，就必須先了解美國國防部是根據哪條美國法律作此決定、法律條文又怎樣寫。

一切要從21年前說起，美國國會通過1999年財政年度的國防授權法裡，其中的第1237條寫明，國防部要列出解放軍擁有或控制的企業清單，讓總統或相關部門決定是否要採取制裁行動。

法案本身並沒有直接列出打擊「解放軍相關公司」的手段，因此納入名單的公司，有可能不會即時面對制裁措施。

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但美國總統爾後如發現這些中國企業對美方國家安全不利，在某個時間後，可引用國防授權法裡、賦予總統執行《國際緊急經濟權力法》第1702條規定的權力，以總統之名宣布制裁名單中的企業，措施包括：

一調查、管制或禁止任何資金、外滙、貨幣、債券及證券的轉移、交易以及貨幣、債券的進出口等。

二調查、凍結和管制美國管轄下的外國資產，並禁止此類資產的交易或使之無效。

三當美國面臨武裝敵對行爲或襲擊時，授權美國政府沒收、處置美國管轄下的外國資產。

而美國商務部產業安全局（BIS）亦可能據此，對清單中的解放軍相關企業，執行《出口管理條例》，即美國企業或使用了美國技術的外企，如要把產品出口至中國、並且會用於「軍事最終用途（military end-uses）」，那麽便要獲得美國的出口許可。而這類申請，美國過去鮮有批准的。

在此之下，美國很可能會實質禁止向中芯等名單內企業，輸出技術或關鍵零部件。

美總統或據五角大樓清單 決定制裁

這裡反映一個事實，美國國防部把中芯列入「中共軍企名單」，不一定會即時面對制裁，但會處於被美國行政機構制裁的風險；未來會否受制裁、受到怎麼樣的制裁，美國總統有很關鍵的角色。由於特朗普卸任在即，這個關鍵角色將由拜登擔綱。

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值得注意是，美國1999年財政年度國防授權法通過後，一直沒有執行解放軍相關企業清單制度，直至2019年中美關係惡化後，以美國阿肯色州參議員Tom Cotton爲首的四名議員向美國國防部長發出公開信，建議並敦促國防部長利用包括1999年國防授權法案在內的所有法律，應對中國獲取美國國防工業技術的問題。

美國國防部今年6月因此推出「中共軍企名單（Communist Chinese Military Companies List）」，陸續將35間中國企業納入，當中包括華為。

責任編輯：鄧國強

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