  • 16°C
香港時間 : 20201204日 (五) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中芯國際遭美列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小  

國情動向 19:56 2020/12/04

分享：

中芯遭美國列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小  

中美科技戰在特朗普只餘一個多月任期之際，陡然升級。美國國防部當地時間周四公布，將中芯國際 （00981） （滬：688981）等4間中國公司，列入「中共軍企名單（Communist Chinese Military Companies List）」，這舉動未必會對中芯構成即時打擊；但未來，總統和商務部可以此為由，對中芯執行金融及技術出口等交易等限制，美方會否實際作出制裁、或制裁力度有多大，或要看白宮新的主事人拜登。

美國國防部當地時間周四、香港時間周五清晨發出新聞稿指出，國防部堅決反對中國軍民融合發展戰略，這項戰略透過看似是民間實體的中國企業、大專院校與研究計劃，確保解放軍獲得先進技術與專業知識，支持解放軍現代化目標。

美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）

【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖

五角大樓因此決定，再將中芯國際、中國海洋石油集團 （00883） 、中國建設科技集團、與中國國際工程諮詢公司，列入中國軍方擁有或控制企業，使這張這張清單擴大至35間中國公司。

中共軍企名單增至35間

要知道中芯國際被列入這張清單後，會否面對大麻煩，就必須先了解美國國防部是根據哪條美國法律作此決定、法律條文又怎樣寫。

一切要從21年前說起，美國國會通過1999年財政年度的國防授權法裡，其中的第1237條寫明，國防部要列出解放軍擁有或控制的企業清單，讓總統或相關部門決定是否要採取制裁行動。

法案本身並沒有直接列出打擊「解放軍相關公司」的手段，因此納入名單的公司，有可能不會即時面對制裁措施。

【中芯國際】美倘制裁中芯　內地學者推斷未必重手如華為（組圖）

【中芯國際】一個關鍵  特朗普制裁中芯押錯注

但美國總統爾後如發現這些中國企業對美方國家安全不利，在某個時間後，可引用國防授權法裡、賦予總統執行《國際緊急經濟權力法》第1702條規定的權力，以總統之名宣布制裁名單中的企業，措施包括：

  • 一調查、管制或禁止任何資金、外滙、貨幣、債券及證券的轉移、交易以及貨幣、債券的進出口等。
  • 二調查、凍結和管制美國管轄下的外國資產，並禁止此類資產的交易或使之無效。
  • 三當美國面臨武裝敵對行爲或襲擊時，授權美國政府沒收、處置美國管轄下的外國資產。

而美國商務部產業安全局（BIS）亦可能據此，對清單中的解放軍相關企業，執行《出口管理條例》，即美國企業或使用了美國技術的外企，如要把產品出口至中國、並且會用於「軍事最終用途（military end-uses）」，那麽便要獲得美國的出口許可。而這類申請，美國過去鮮有批准的。

在此之下，美國很可能會實質禁止向中芯等名單內企業，輸出技術或關鍵零部件。

美總統或據五角大樓清單 決定制裁

這裡反映一個事實，美國國防部把中芯列入「中共軍企名單」，不一定會即時面對制裁，但會處於被美國行政機構制裁的風險；未來會否受制裁、受到怎麼樣的制裁，美國總統有很關鍵的角色。由於特朗普卸任在即，這個關鍵角色將由拜登擔綱。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【中芯國際】特朗普欲急棍打中芯　皆因他自忖時日無多？

【中芯國際】防範特朗普真制裁  日媒稱中芯強力囤貨（組圖）

值得注意是，美國1999年財政年度國防授權法通過後，一直沒有執行解放軍相關企業清單制度，直至2019年中美關係惡化後，以美國阿肯色州參議員Tom Cotton爲首的四名議員向美國國防部長發出公開信，建議並敦促國防部長利用包括1999年國防授權法案在內的所有法律，應對中國獲取美國國防工業技術的問題。

美國國防部今年6月因此推出「中共軍企名單（Communist Chinese Military Companies List）」，陸續將35間中國企業納入，當中包括華為。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）
今日
美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）
【中美角力】特朗普最後瘋狂？美擬把中芯及中海油列黑名單
2020/11/30
【中美角力】特朗普最後瘋狂？美擬把中芯及中海油列黑名單
【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖
2020/10/06
【中芯國際】美制裁中芯蝴蝶效應：恐阻「中國芯」藍圖
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯押錯注
2020/10/06
【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯押錯注
【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單 中芯情況未算最壞
2020/10/05
【中芯國際】美祭出口管制而非實體清單 中芯情況未算最壞
政治 地緣政治 軍控與裁軍 軍備 創新科技及應用 科技產品 科技戰 國防 軍事 經濟

上一篇文章

【中美角力】美情報總監稱中國是二戰以來 民主自由最大威脅

下一篇文章

美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中澳角力變了「紅酒世界大戰」 趙立堅曾這樣回應（組圖）
中澳角力變了「紅酒世界大戰」 趙立堅曾這樣回應（組圖）
【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登
【中美角力】美國戰略崩壞 日媒：亞洲未必歡迎拜登
美軍：中國勢先在美國後花園派新冠疫苗
美軍：中國勢先在美國後花園派新冠疫苗
【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感
【中澳關係】趙立堅推文風波發酵 中方斥法國表態令人反感
【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷？ 實情是這樣
【芯片產業】中科院5nm光刻技術突破西方壟斷？ 實情是這樣
嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了
嫦娥五號落月同日 美國「天眼」崩塌看不見了