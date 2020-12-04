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【中美角力】美情報總監稱中國是二戰以來 民主自由最大威脅

國情動向 19:56 2020/12/04

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中美角力持續升級，美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）撰文稱，中國目前是對美國的最大威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅。

美國情報機關的最高官員這樣公開宣示，據報十分罕見。拉特克利夫受訪時，警告即將上任的拜登政府，不要將情報政治化，敦促他們誠實並承認中國是美國面臨的最大國家安全威脅。

中國外交部發言人華春瑩周五（4日）稱，有關文章沒有拿出任何真憑實據，只是重覆謊言謠言，對中國竭盡污衊和抹黑，大肆渲染中國威脅。希望美方一些政客能夠尊重事實，停止裁假、販假，停止炮製和散佈政治病毒和政治謊言，停止損害中美關係和中美的互信與合作，否則只會進一步損害美國的信譽和國家形象。

她強調，中國從沒主動挑起戰爭，也從沒侵犯別國一寸領土，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。 她反稱近年美國大搞單邊主義、毀約退群、破壞多邊主義和國際合作、重拾冷戰思維、鼓吹大國競爭、大肆的升級核武庫，加劇全球的戰略失衡，「誰是世界和平的維護者，誰是國際秩序的破壞者，國際社會一目了然」。

提中國經濟間諜3手段：搶劫、複製、取代

拉特克利夫在《華爾街日報》撰文，指情報很清楚：中國打算在經濟、軍事和技術上主宰美國和世界其他國家。他形容，中國的經濟間諜手段是搶劫、複製和取代，竊取美國企業的知識產權，複製技術，然後在全球市場上取代美國企業。

他寫道，聯邦調查局（FBI）經常逮捕竊取研發機密的中國公民，據估計，中國知識產權盜竊給美國造成的損失每年高達5000億美元，相當於每個美國家庭損失4000至6000美元。

【中美角力】美稱中國謀竊新冠疫苗成果 中方曾這樣反駁

【中美角力】美國批評中俄竊密 擴大管制限新技術出口

他又指出，中國竊取美國國防敏感技術，以推動習近平雄心勃勃的計劃，使中國成為世界上最重要的軍事力量。他更宣稱，美國情報顯示，「中國甚至對解放軍進行人體測試，希望發展生物能力增強的士兵」，批評北京追求權力沒有道德界限。但他未有詳細說明。

拉特克利夫表示，為應對威脅，他在美國情報部門每年850億美元的預算內，投放了更多資源在中國問題上。另據美國國家情報總監辦公室聲明：「我們在2021財年預算中調整了資源分配，將對華支出增加了近20%。」

最後，他說「北京正凖備在無限期的時間內與美國對抗。華盛頓必須凖備妥當。領導者必須克服黨派分歧，理解這個威脅、公開談論它並採取行動應對。」

罕見公開談情報 意在警告拜登？

BBC中文網報道，美國情報機關最高官員公開作出這種針對外國敵對勢力的宣示，十分罕見。這個層級的情報官員通常向總統及其資深幕僚匯報，甚少公開談論情報內容。

美國媒體Axios引述匿名官員指，美國國家情報總監近期將作出一系列的公開發言，都是圍繞中國是美國面臨的最大國家安全威脅。

美國國家反間諜和安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）日前也警告，中國情報人員已經盯上拜登的身邊人，包括他未來政府的要員及其圈子。

分析認為，美國情報高官連番表態，顯示情報部門擔憂拜登政府將實行較為溫和的對華政策，放鬆對中國情報活動的警惕。並希望透過公開發言，令美國公眾更警惕中國威脅。

中國外交部發言人華春瑩昨日批評，美國對華採取種種政治打壓行動，包括採取很多極端措施，企圖干擾和切斷正常的中美人文交流，騷擾、迫害、壓制美國內專家學者，令中美正常人員交往，包括科技、文化、教育等各領域的合作，都受到極大影響。她促美國應當摒棄狹隘、極端的心理，不要把所有人都當作間諜。

【中美角力】逾千中國研究員離美 美官員：華特工盯上拜登團隊

【中美】華春瑩籲美國勿把所有人當間諜：為何如此不自信？

責任編輯：林佩怡

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