【中國經濟】地產金融紅利消退 今年全國453間房企破產

自中央定調「房住不炒」的大原則、加大調控力度，並對有息負債規模劃下「三道紅線」，為地產金融紅利畫上句號。內媒報道，截至10月31日，全國共453家房企宣布破產，平均每天約1.5家被清算。業界預期，持續近20年的高速增長將徹底遠去，房企的競爭力將更視乎其管理效益，否則被淘汰是遲早的事。

內媒《財經》報道，自2016年底中央經濟工作會議對樓市政策作出定調後，炒家退場，開發商的高房價紅利被強制削減。今年受新冠肺炎衝擊， 房企去化艱難，邊降價打折、邊等待政府救市。 據統計，今年三季度，房企發債規模刷新歷史紀錄，境內外債券發行307次，融資規模約3,247億元人民幣，按年增長14%， 每家房企都想搶在政策窗口期內融資。 但到8月，住建部和央行明確房地產業的金融審慎管理制度，增強融資的市場化、規則化和透明度。

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總體基調奠定後，標準與細則隨之而來，「三道紅線」就像緊箍咒，讓房企不得不收斂，借新還舊的同時，把資產負債率、淨負債率、現金短債控制在及格線以上。這從未形成正式檔的視窗指導政策，震動了整個房地產業。另外，在各地政府調控之下，房企拿地成本亦一路走高，進一步壓縮了利潤空間。

萬科董事長郁亮表示，新時代下，開發商繼續壓價賣房已然無利可圖，只能從管理上擠出更多紅利，這不僅有助於企業還債去槓桿，還能擴展融資渠道，拿到低成本資金。他指管理紅利時代的競爭力主要有三點，一是戰略正確、二是適人匹配，組織精簡、三是精細化運作。同時房企要做的改革遠不止於此，例如更審慎考察投資回報率、資金盈利效率等，細節與方法論將會決定成敗。

韓正：不把房地產作短期刺激經濟手段

中央政治局常委、國務院副總理韓正昨日（3日）在住房城鄉建設部召開座談會。他強調堅定不移落實房地產長效機制，謀劃好「十四五」時期住房工作，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，時刻繃緊房地產市場調控這根弦，推動房地產市場平穩健康發展。

韓正要求，要以保障性租賃住房為著力點，完善基礎性制度和支持政策，加強住房保障體系建設；處理好基本保障和非基本保障的關係，盡力而為、量力而行，著力解決困難群體和新市民住房問題； 處理好政府和市場的關係，既強化政府保障作用，也要積極運用市場化手段； 處理好中央和地方的關係，堅持不搞「一刀切」，鼓勵和指導城市政府因地制宜，完善住房保障方式，落實好城市主體責任。

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責任編輯：陳建錫