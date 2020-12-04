【華為5G】巴西選用華為5G設備 助豆農搞生產

美國拉攏盟友圍堵華為，巴西總統之子日前宣稱華為搞網絡間諜活動。不過，民間並未停止對華為的使用。巴西主要大豆產區戈亞斯州（Goias）推出面向豆農的農業支持程序，通過華為5G技術和設備來提高生產率，並針對作物疾病採取快速行動。

據路透社報道，該試點項目在大豆種植小鎮Rio Verde啟動。華為巴西市場總監Tiago Fontes表示，5G通信將使生產商能夠通過安裝在農田、收割機和無人機上的傳感器收集信息，這樣就可以方便地與氣象和濕度數據進行交叉對比，從而改進作物生長。

他指出，將快速寬帶通信與實時雲數據處理相結合，可以讓農民在一小時內得到過去需要三天才能得到的信息，這樣農民就可以針對疾病和農作物面臨的其他威脅迅速採取行動。而且在提高生產率的同時，還能降低除草劑成本。

有關計劃是使用墨西哥美洲電信公司(America Movil)旗下電信公司Claro建立的5G網絡。

巴西政府上月宣布支持美國的「清潔網絡（Clean Network）」計劃，但據報業界不願意剔除華為。路透社援引媒體消息稱，巴西2021年上半年的頻譜拍賣並未把華為排除在外。華為代表未就該消息置評。

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責任編輯：尹航

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