▲ 【中芯國際】一個關鍵 特朗普制裁中芯犯下大錯

中美科技戰在特朗普只餘一個多月任期的時刻，突再升級。美國國防部將中芯國際 （0981） 等4間中國公司，列入「中共軍企名單（Communist Chinese Military Companies List）」，令中芯恐面對新一波的制裁。但特朗普此舉，可能殃及美國本土科技企業。

英媒列出一個關鍵－－中芯目前有1/4的客戶都在美國，特朗普政府再出重手制裁中芯，無異於選錯籌碼、讓美企無法獨善其身。

美國商務部此前已傳出將中芯列入出口管制措施之中，原因是美方鑑於向中芯出口的技術或產品，可能轉為軍事用途，為美國帶來不可接受風險，因此已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施；相關半導體設備如要出口中芯，需事先向美方申請許可證。

制裁中芯殃及美企

美國國防部如今再將中芯列入「中共軍企名單」，恐會成為美國總統進一步制裁中芯的藉由。（詳見《中芯遭美國列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小》點擊看【下一頁 】）

但英國媒體此前已指，特朗普針對中芯的措施，不僅短期內將衝擊中國芯片生產，也恐讓美國科技行業受波及，直指「美方制裁可能選錯籌碼」。

值得注意是，中芯國際1/4客戶都在美國，其中高通（Qualcomm）與博通（Broadcom）都以中芯代工生產部份8吋晶圓產品；如與中芯的交易不能繼續，恐要把訂單轉發給台灣芯片企業負責，臨時加單生產。

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惟台灣現有芯片代工廠8吋晶圓產能普遍已滿載，若此時要求加單，恐怕導致供不應求的市況將更加嚴峻，漲價態勢恐持續至2021年。

市場人士普遍認為，中芯在全球晶圓代工市佔率約5%，在較早一代的芯片市佔有10%，一旦被迫停產或減產，其客戶的成本都將急劇上升，進而拉高全球處理器的生產價格。據稱，台積電和三星的晶圓代工價格比中芯來得高。

由於特朗普政府對中國企業不斷施壓，中國政府不排除將一些美企列入「不可靠實體清單」來做為反擊，為美企帶來不明朗因素。

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責任編輯：鄧國強

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