【中芯國際】中芯被列軍企名單 數月前已大舉囤貨作應對

中美科技戰升級，中芯國際 （00981） （滬：688981）被美國列入中共軍企名單。由於美國政府即將換屆，中芯會否即時面對制裁仍未知。不過，日媒早前揭中芯為應付一旦出現的制裁行動，早已為潛在的美國禁令作準備。

日本經濟新聞9月有報道稱，數名知情人士表示，中芯從美國、歐洲和日本供應商採購的產品已超過該公司2020年的需求，這些採購包括蝕刻、光刻、晶圓清潔和測試等用於重要製造過程的機器，以及逾一年價值的易損耗零件。這些零件必須定期更換，以維持機械能正常運作。

消息人士表示，中芯甚至與其他中國芯片（又稱晶片）製造商合作，創造這類零件的共享備品，還有一個中央倉庫來存放這些備用零件。

報道又引述一名知情人士指出，自今年年初以來，中芯一直處於高度戒備狀態，當時業界意識到，特朗普政府恐進一步限制華為的非美系供應商使用美國技術，而這樣的情況也確實在5月發生。

被列入軍企名單消息一出，中芯國際開市後近10時突然中途停牌。停牌前跌2.25%至21.7元。復牌後股價走低，現跌4.5%，公司此前發布聲明稱被美方列入中國涉軍企業名單對運營沒有重大影響。

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責任編輯：尹航

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