【新冠疫苗】科興100萬疫苗劑送抵巴西 料15日前公布效果

▲ 100萬劑科興疫苗運抵巴西

新冠肺炎疫苗競賽進入「大直路」階段，在美國輝瑞疫苗上市前，中國疫苗也迎來好消息。再有100萬由科興生研製的疫苗周四（3日）運抵巴西聖保羅州，正由當地的研究所進行後期測試，預料本月15日前可公布疫苗效果。該州宣布未來兩個月或再向科與購入4,600萬劑，並在明年1月為當地居民接種。

路透社報道，本次是科興第2批運抵巴西的疫苗，上月19日，已有12萬劑送到當地，該款疫苗仍需得到巴西國家衛生監測局（Anvisa）的批準。疫苗正由與科興合作的Butantan研究所進行測試，並將在其設施內進行包裝和標簽。該研究所早前已指出，科興疫苗後期臨牀試驗中應該是安全的。

▲ 多利亞稱將安排當地居民接種科興疫苗

聖保羅州洲長多利亞表示，政府將以負責任的態度和保護生命的原則，為該州民接種疫苗。即使沒有聯邦政府投資，聖保羅的疫苗接種仍將進行。

巴西聯邦政府本月初已公布新冠疫苗接種初步計劃，預定接種時程從明年3月開始，但沒有納入中國疫苗，只考慮透過里約熱內盧克魯茲基金會（Fiocruz）和英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）以及與「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）之間達成協定的疫苗。

值得注意的是，多利亞被視為巴西總統博爾索納羅的主要政敵，同時是他明年大選有力挑戰者。博爾索納羅一直對中國疫苗持批評態度，強調巴西不會購買。

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責任編輯：陳建錫