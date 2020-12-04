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【中美角力】美情報高官罕見嚴辭警告中國威脅 說給拜登聽？

國情動向 13:13 2020/12/04

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美國特朗普政府在本屆任期尾聲，連番敲打中國，包括制裁中企、限制中共黨員赴美等，被認為是要鞏固其政治遺產，令即將上任的拜登政府難以扭轉，要繼續對華強硬。除此之外，近日美國情報部門高級官員罕見接連嚴辭警示中國威脅，也是說給拜登聽。

美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）周四（3日）在《華爾街日報》撰文，稱中國目前是對美國的最大威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅。

另據霍士新聞，拉特克里夫隨後受訪時警告，即將上任的拜登政府不要將情報政治化，誠實看待中國，並承認中國是美國面臨的唯一最大的國家安全威脅。

促拜登誠實看待中國 勿把情報政治化

他說，認為俄羅斯是一個更大的威脅，就是將情報政治化。值得注意，拜登曾點名，美國的最大威脅是俄羅斯，而中國則是美國的最大競爭對手。

他還表示，美國在軍事、經濟、供應鏈、外國投資到科技、5G等各方面都面臨威脅，而中國是在所有這些領域唯一威脅到美國霸權的國家。

憂拜登對華溫和 說服公眾警惕中國

美國情報機關的最高官員公開譴責競爭對手的情況，被形容是「極為罕見」。有分析認為，這表明高級情報官員擔心拜登政府，會改變特朗普對華強硬路線，變得較為溫和，從而放鬆對中國情報活動的警惕。

【中美角力】美情報總監稱中國是二戰以來 民主自由最大威脅

【中美角力】特朗普接連敲打中國 拜登對華政策難回頭

【美國大選與中國】拜登這樣說中國 稱最大威脅俄羅斯

與此同時，特朗普政府也在做最後努力，試圖說服美國公眾，不論政治傾向或立場如何，中國都是對美國利益和西方民主的巨大威脅。

據報道，拜登過渡團隊拒絕就拉特克里夫的警告發表評論。拜登早前宣布將提名奧巴馬時期的中央情報局（CIA）前副局長海恩斯（Avril Haines），在未來擔任國家情報總監。

「冰山一角」 冀新政府理解中國情報影響

美媒Asiox報道，美國國家情報總監近期將作出一系列的公開發言，都是圍繞中國是美國面臨的最大國家安全威脅。

除了拉特克里夫，美國國家反間諜和安全中心主任埃瓦尼納（William Evanina）周三（2日）透露，中國特工已鎖定當選總統拜登的政府人員，以及接近拜登團隊的人士。但未有詳細說明。他形容，中國的情報收集活動十分活躍，又稱中國試圖干預美國大選及疫苗研製。他希望「確保新政府理解這種影響，它是什麼樣子的」。

同日，美國司法部負責國家安全的助理部長德默斯（John Demers）說，美國近期嚴厲打擊技術盜竊，已有過千中國研究人員離開美國。但他未有說這些研究員是被強制遣返，還是自願離境。

據司法部一名官員稱，德默斯提到的研究人員，被美國當局認為與中國解放軍有聯繫。而這些並非此前被撤銷簽證的1000多名中國留學生。這意味美國近期打擊科技偷盜，導致至少2千名中國研究員、學生離開美國。

德默斯表示，美國已抓獲5、6名隱瞞與中國解放軍關係的中國籍研究員，形容被逮捕的人只是冰山一角，「坦白說，我不知道我們和其他人意識到整座冰山有多大」。

中國外交部發言人華春瑩昨稱，一段時間以來，美國出於強烈的意識形態偏見和打壓遏制中國的戰略，對中國採取了種種政治打壓行動，促美國應當摒棄狹隘、極端的心理，不要把所有人都當作間諜。

【中美】華春瑩籲美國勿把所有人當間諜：為何如此不自信？

【中美角力】逾千中國研究員離美 美官員：華特工盯上拜登團隊

責任編輯：林佩怡

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