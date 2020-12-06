【中美角力】華爾街是中國老友 幕僚提醒拜登勿被「綁架」

▲ 【中美角力】華爾街是中國真朋友 幕僚提醒拜登勿被「綁架」

中美關係會否因民主黨拜登入主白宮而緩和，成為市場聚焦議題。華爾街日報報道，中國在美國還剩下一個強大朋友，足以左右對中國政策，那就是華爾街。但拜登政府高層顧問、民主黨大老已表示，未來中美貿易談判，應淡化美國金融業進入中國的議題，暗示不應為華爾街背書而左右對中國政策、也暗示拜登施政不應被華爾街「綁架」。

華爾街日報指出，中國國務院副總理劉鶴2018年2月訪美，在和美國談判代表會談前，就先在白宮附近飯店會見一群多數來自華爾街的美國商界領袖，包括貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、高盛（Goldman Sachs）總裁蘇德巍（David Michael Solomon）、摩根大通（JP Morgan Chase）執行長兼美國商業圓桌會議主席戴蒙（Jamie Dimon），他並表示「我們需要你們的幫助」。

華爾街成呼籲中美達成貿易協議「啦啦隊」

報道指出，這場聚會使華爾街成為呼籲中美達成貿易協議的最大「啦啦隊」之一；在整個貿易戰過程中，中國領導人常依賴投資公司黑石集團（Blackstone）億萬富豪共同創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）、前美國財長保爾森（Hank Paulson）、前高盛主管桑頓，做為雙邊談判中間人。

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今年一月美中簽署首階段貿易協議，中國明顯一項妥協就是開放金融業。

報道表示，今年七月美國代表農業、醫藥和航空公司等40多個行業團體共同連署，力促中國採取更多措施以執行中美首階段貿易協議承諾；但代表銀行、資產管理公司的團體卻未參與連署。

報道指出，華爾街金融公司長期遊說努力，包括在中國與西方一些激烈爭端中站在北京這邊，都反映它們迫切想打入中國市場；例如， 中國政府遊說MSCI明晟納入中國Ａ股的討論過程，就是受到貝萊德臨門一腳的相助。

「中國向高盛開放市場 為何成中美談判重點？」

MSCI在2017年6月宣布決定後不久，貝萊德先前提交在中國設立的私募基金業務申請就獲批准。

貝萊德和其他美國基金公司一樣，還在當年中國工商銀行、中國石油化工股份修改港上市公司章程、納入公司董事會重大決策須徵求公司的中共黨委意見時，投下贊成票。

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共和黨參議員麥莎莉和克芮麥六月曾指貝萊德的作法是「雙重標準」，敦促更詳細調查，以了解其為何沒有對這些治理不佳且遮遮掩掩的中國公司帶來一些透明度。

拜登幕僚已提醒，要注意華爾街公司高層與中國政府的關係。報道引述拜登的高級顧問表示，希望在未來的貿易談判中，弱化中國金融市場准入問題的重要性。

薩默斯：為金融公司拓利益 無助創造美國就業

已被提名為國家安全顧問的蘇利文（Jake Sullivan）在今年早些時候與人合寫的一篇文章中說：「比如，為什麼要把向高盛開放中國金融市場作為美國的談判重點呢」？暗示美國不應為華爾街金融業者背書、更不應被他們綁架美國政策。

民主黨人士普遍持有這種觀點，其中包括前克林頓政府財政部長薩默斯（Larry Summers），他在擔任財長期間曾推動了中國金融自由化。他最近發表了一份政策文章，建議拜登「一開始就要明確，不要把稀缺的政治資本或美國的政治資本花在擁有海外業務的美國金融公司的商業議程上，這些公司在海外的成功與在美國創造就業幾乎沒有關係」。

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責任編輯：鄧國強

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