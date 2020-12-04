【中美角力】崔天凱喊話拜登？ 開闢新路免墮修昔底德陷阱

美國總統即將迎來換屆之際，中國駐美大使崔天凱批評，那些沉迷於大國對立者把腳伸進「修昔底德陷阱」，強調中美之間任何差異都不是對抗和戰爭的理由，零和遊戲已經過時，呼籲要避免掉入陷阱，而最好的辦法是開闢一條新路。

分析認為，崔天凱不點名批評特朗普，同時向拜登釋出善意。

崔天凱周四（3日）出席中美研究中心2020年會時稱，沒有健康穩定的中美關係，「後疫情世界」不會穩定，全球治理也不會有效，現在是認真思考這一至關重要的雙邊關係的時候。必須對未來形成共同願景、作出正確選擇，確保中美關係沿著建設性軌道、朝著共同確定的目標發展。

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他重申，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇。他又引用習近平給拜登的賀電中表示，中方願與美方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展。

合作是唯一正確選擇 非「脫鉤」

崔天凱說，未來雙邊和全球合作的需求前所未有，包括加強公共衛生安全、應對氣候變化、推進更包容公平的全球化、促進科技進步以改善生活等。為回應所有這些挑戰，需要擴大國際合作，特別是中美應攜手合作，而不是相互「脫鉤」。

他強調，中美之間一向存在差異，其中許多是世界多樣性的一部分。但任何差異都不是對抗和戰爭的理由，不管冷戰還是熱戰。只要相互尊重和理解，就可以管控好分歧，令中美關係保持在正確的軌道上。

他提到，美國政治學者艾利森（Graham Allison）幾年前就「修昔底德陷阱」提出警告。他說，零和遊戲已經過時。企圖煽動不同國家和文明之間的疑慮甚至仇恨，是極不負責任，「那些沉迷於大國對立的人已經把腳伸進了陷阱」。

崔天凱稱，應該清醒認識當今世界的新現實，攜手構建新型國際關係和人類命運共同體。要站到歷史正確的一邊，第一步要摒棄過時思維。要避免掉入陷阱，最好的辦法是開闢一條新路。

據中評社報道，艾利森在對話中稱，中美正鎖定於典型修昔底德對手關係的勢頭中，似乎正加快滑向大國衝突。但大國衝突並非不可避免，希望中國在成為世界最大經濟體的過程中，能克制取代美國的衝動，美國能足夠聰明地尋求與中國共存之道。

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責任編輯：林佩怡

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