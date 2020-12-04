【量子科技】量子電腦和數字貨幣是矛與盾關係？專家這樣說

由中國科學院研製的量子電腦原型機「九章」今日面世，官方指，中國意義上真正涉足「量子霸權」。中國量子技術研究不斷突破的同時，也帶來疑問：擁有無可比擬的計算能力的量子計算機，會否威脅以加密算法為基礎的數字貨幣的安全？

專家介紹，雙方處於博弈狀態，互推彼此進步。華為創始人任正非說，數字貨幣的安全最終要依託法律。

數字貨幣基於區塊鏈加密技術

據內地《科技日報》早前報道，從事區塊鏈平台開發、建設與運營工作的微觀（天津）科技發展有限公司首席運營官石卓説，從廣義上來講，數字貨幣泛指一切以電子形式存在的貨幣，而狹義的數字貨幣一般特指以區塊鏈加密技術為基礎的密碼貨幣，即區塊鏈貨幣。

如今比較流行的比特幣、以太幣、瑞波幣、萊特幣等，通常都是基於區塊鏈技術，只是在技術細節上存在些許不同。

而量子計算技術，可能會威脅作為區塊鏈安全支柱的非對稱加密算法的完整性，業界對此頗為憂慮。

量子計算機+解密算法 方可攻破數字貨幣密碼

中國科學技術大學中國科學院量子信息重點實驗室教授韓正甫介紹説，當前的密碼科學其本質就是數學，多數密碼其實就是由復雜模型轉化成的數學難題。

比如，127×733=93091，這是個簡單的乘法等式，如果有人能很快推算出93091是127和733的乘積，那這個密碼就被破解了。若乘積是一個100位的數字，那從這個乘積去倒推它是哪兩個數的乘積，就是一個非常復雜的問題。

韓正甫說，以前設計的密碼都是抗電子計算機破解的，傳統電子計算機需要一步步去求解，這種計算方式叫串行計算。有時為求解一個數值，電子計算機可能要算上萬年，這樣就在一定程度上保證了密碼的安全性。而這道計算難題，似乎能被量子計算機破解。

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韓正甫又説，想要破解密碼，只有量子計算機這個硬件不行，還需要軟件，即解密算法，需「軟硬兼施」，兩者缺一不可。目前一般認為，肖爾算法和格羅弗算法，這兩種解密算法，是公認的量子計算算法。可是，因為肖爾算法和格羅弗算法是公開的，所以數字貨幣的研發者就會有意避開它們。

石卓表示，量子計算機距離真正成熟還需要一段較長的時間，在此期間，區塊鏈的加密算法也會不斷迭代、升級，雙方都處在博弈狀態中，共同推動彼此技術的進步和發展。

除了運用技術手段，任正非表示，數字貨幣的安全，最終還要依靠法律來保障。

責任編輯：尹航

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