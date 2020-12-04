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德國據報以國家安全為由 叫停中企收購衛星技術公司

國情動向 19:58 2020/12/04

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德國傳媒報道，總理默克爾政府阻止一間中國國防公司，收購德國專門從事包括5G的衛星和無線電技術的德國公司，以應對國家安全風險。

德新社（DPA）引述政府文件報道，總部位於北萊茵-西發利亞（North Rhine-Westphalia）的IMST公司，是中國航天發展（Addsino）的收購目標，後者是中國國有的中國航天科工集團的子公司，生產軍事通信系統。

外電報道，德國經濟部證實，默克爾政府周三（2日）同意阻止外國公司一項收購，但未透露相關公司的名稱。德國外交部聲明稱，審查標準始終是具體收購對德國公共秩序或安全構成的威脅。

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德國正加強監管外資收購，目前政府可以審查股權比例在25%或以上的收購案，但未定的法律草案要求將門檻降低至10%。

中國國家主席習近平上月曾與德國總理默克爾通電話，表示中國正堅持擴大內需、擴大開放，將為德國帶來新機遇，中方也希望德國和歐盟對中國企業保持開放。另外，中國外交部曾表示，希望德方客觀看待中國投資，為中方企業赴德投資創造公平開放的市場准入環境，以及穩定的制度框架。

責任編輯：林佩怡

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