▲ 蛋殼公寓爆煲數十萬人恐無家可歸 變人性大考驗（組圖，有片）

內地第二大長租公寓平台蛋殼公寓資金斷裂，連鎖效應蔓延，全國多地發生業主討租，租客被逼遷等一連串社會悲劇。儘管在蛋殼運作模式下，房東和租客都是受害者，但租客卻多處於更弱勢的位置－－業主一旦迫遷，租客隨時無家可歸；事件因此演變為人性思考，有人認為房東不應與租客「互害」、有人則自發提供房間數留被迫遷租戶。

蛋殼公寓成立於2015年，其營運模式是以高於市場價格向業主租房，經修繕後，再以較低租金出租單位，即蛋殼擔當「二房東」角色。

蛋殼公寓二房東爆煲 業主與租客都受害

而蛋殼公寓是按月或按季向業主繳租，從租客收取的租金則是相對遠期的，即租客要一次過付半年甚至一年租金；由於金額大，租客可選擇向與蛋殼合作的微眾銀行申請租房貸款。換句話說，租客實質不是定期交租，而是還貸。

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蛋殼公寓在全國13個城市運營41.9萬間公寓，租客主要是剛踏入社會的大學畢業生，又或外地來到打工的基層。

蛋殼公寓多年來進行多輪融資，獲華人文化、螞蟻集團、老虎基金、春華資本等參投，今年1月更在美國上市，詎料如今出現資金鏈斷裂。

由於房東已經收不到「二房東」蛋殼公寓的租金，因此各地都發生業主驅趕租客的事件。中國青年報冰點周刊周四刊出報道「當蛋殼房東來敲門」，內容指出，近半個月來，北京的鎖匠生意「火爆」，原因是房東請鎖匠來換鎖，迫房客搬家。

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而包括上海在內，多地政府已發文，要求蛋殼房東不得以斷水、斷電、換鎖等方式干擾和驅趕房客，因此遭換鎖、被驅趕的房客也請鎖匠再來開鎖，重新返回單位居住，類似情節不斷重複。

有開鎖業者說，房東、房客的生意他都接，理由是，房東沒有收到蛋殼交的房租，按照他們的合約，房東有權利換鎖；租客和蛋殼也簽合約，如果沒有拖欠房租，也有權利要求開鎖。

租客更弱勢 被迫遷隨時無家可歸

蛋殼不出面，房東和房客的矛盾不斷加深，情節也越來越暴力。網絡上各種流傳的畫面中，有房客手拿小刀與房東方面的人對峙；也有租客開門後，房東馬上拆除電表、水管，並用鐵鎚砸碎洗手台、砸斷蓮蓬頭。

冰點周刊報道也提到，有房東選擇用「文明的方式」來收房。年長的房東逕自搬進自己出租房的空房，隨便使用大家放在公共區的東西，讓女房客感到害怕。還有房東派出自己年邁的母親來談，房客說，「我們稍微跟她講點道理，她就開始手抖，喘氣。」

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多地政府表明，付了房租的房客有權繼續住，並建議雙方協商解決，不能協商則走訴訟途徑。報道引述一名房客說，「我們知道他們（房東）沒有權力怎樣，但實際你想去對抗的時候，發現人家年齡或是閱歷更豐富」，自言氣勢上根本反抗不過來。

不過這篇報道的相關留言中，也有人為房東抱不平，表示「擔驚受怕的年輕租客可憐，上有老下有小還房貸的中年房東不可憐嗎？靠房養老的老年房東不可憐嗎？」還有人提醒，「蛋殼負責人才是應該承受壓力的那個！」

有人發動收留租客 政府亦叫停迫遷

在社交媒體豆瓣網站上，則出現了另一小群試圖解決問題的善心人。有些人標出自己所住的周邊地鐵站，說明自己的租房可以提供男生或女生一點空間，可能是一張床，或是客廳裡的沙發床，作為過渡期住一周或一個月，又或是可以提供行李寄存等。

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相關的貼文迴響熱烈，引來更多人分享自己的住所。提供暫住者以在北京為多，但也有上海、廣州、深圳、武漢、天津等地的網友。

就連專門為蛋殼公寓租客提供租金貸款的騰訊（0700）旗下微眾銀行，日前亦要緊急推出緩衝措施，宣布向16.2萬名受影響客戶提供免息延期還貸。

責任編輯：鄧國強

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