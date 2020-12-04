【新冠疫苗】內地專家透露 6億劑疫苗年內獲批上市

參與新冠肺炎疫苗研發的中國工程院院士王軍志今天透露，未來1至2周將有關於疫苗的「大消息」公布，中國今年內將有6億劑滅活疫苗獲批上市。

新浪財經報道，兼任「科研攻關組疫苗研發專班」專家組副組長的王軍志，今天在武漢舉行的「世界中西醫結合大會」上，針對「新冠肺炎疫苗和藥物研發進展」作主旨演講時，作上述表示。

王軍志說，疫情發生初期，科研攻關組就先後部署滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗及核酸疫苗等5條技術路線同時研發，並由中國12個團隊聯合攻關。

他表示，目前全球進入三期臨床實驗的疫苗有14款，中國有6款，其中4款為滅活疫苗。而滅活疫苗在中國「是比較成熟的」、「走在全世界的前面」。他指，滅活疫苗主要特徵與病毒天然結構最接近，人體的免疫應答反應較強，安全性也可控。另外，它還可在攝氏2至8度環境下運輸，冷鏈運輸很方便。

王軍志說，滅活疫苗製備出來後，經過了多期臨床試驗以後，已初步得到良好的安全性和免疫原性結果。

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責任編輯：蒯宇澄

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