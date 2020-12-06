中國新一代「人造太陽」首放電 被稱核聚變發展重大突破（組圖）

▲ 中國新一代「人造太陽」首次放電 被稱核聚變發展重大突破

中國新一代「人造太陽」、可控核聚變研究裝置「中國環流器二號M（HL-2M）」，今日下午2時02分在成都建成並實現首次放電。內地傳媒形容，這是中國核聚變發展取得重大突破，標認中國正式跨入全球可控核聚變研究前列，將加快探索未來能源。

HL-2M是中國規模最大、參數最高的「人造太陽」。據中核集團核工業西南物理研究院聚變科學所所長許敏介紹，核聚變由氘、氚離子聚合成氦，聚合中損失的質量轉化為超強能量，這和太陽發光發熱原理相同，所以可控核聚變研究裝置又被稱為「人造太陽」。

這次建成並首次放電，也標誌中國自主掌握大型先進托卡馬克（Tokamak）裝置的設計、建造、運行技術，為中國核聚變堆的自主設計與建造打下基礎。

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HL-2M等離子體體積達到國內現有裝置2倍以上，電流能力提高到2.5兆安培以上，等離子體離子溫度可達到1.5億度，能實現高密度、高比壓、高自舉電流運行。

聚變科學所總工程師楊青巍表示，國際上等離子體的磁約束時間大約不到1秒，HL-2M可實現10秒，對超高溫等離子體的磁現象、流體不穩定性、約束湍流等前沿研究，有重大意義。也是國際熱核聚變實驗堆計劃（ITER）的重要支撐。

據道，目前中國核能發展實施「熱堆-快堆-聚變堆」三步走戰略中，將聚變能作為解決能源問題的最終一步。

責任編輯：林佩怡

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