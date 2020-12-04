【嫦娥五號】歷史性畫面  嫦娥五號月表國旗展示照片公布

央視消息，經過科研團隊的數據接收和處理，今天，國家航天局公布了探月工程嫦娥五號探測器在月球表面國旗展示的照片。這是繼嫦娥三號、四號任務後，五星紅旗又一次展現在月球表面，同時也是五星紅旗第一次月表動態展示。

國旗展示系統技術負責人表示，與嫦娥三號、嫦娥四號以及玉兔月球車上的國旗，採用噴塗方式不同，嫦娥五號攜帶的國旗是一面真正的旗幟，重量12克，需要在1秒鐘內完成展示動作。

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由於宇宙中擁有很強的電磁輻射，且月球表面有正負150攝氏度的溫差等惡劣環境，普通材質的旗幟無法在月球上使用。國旗展示系統項目指揮馬威表示，科研團隊通過試驗發現，如果把地球上使用的國旗放在月球上，它的顏色在很短時間內就會褪色、串色，甚至分解。

為此，科研團隊花費了超過1年時間，挑選出二三十種纖維材料，通過做包括熱匹配性，耐高低溫、防靜電、防月球塵埃等在內的物理試驗，最終決定採用某新型複合材料，製成了嫦娥五號展示的國旗。據國旗展示系統技術負責人程昌介紹，這種材料既能滿足強度要求，又能滿足染色性能要求，從而保證國旗抵御月表惡劣的環境，做到不褪色、不串色、不變形。

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嫦娥五號國旗展示系統的重量只有1公斤。圍繞整個系統的減重問題，研制團隊不僅要實現材料輕質化，而且還要對設備進行「瘦身」。而月表惡劣的溫差環境，也對國旗展示系統的工藝設計、集成設計提出了很高要求。

責任編輯：鄧中建

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