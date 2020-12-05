【中美角力】蓬佩奧斥資助海外組織散播外宣　限制華統戰部官員簽證

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（4日）宣布，美國政府將對中國中共中央統一戰線工作部（中共統戰部）從事「惡意活動」的官員，實施入境簽證限制。他未有具體點名哪些官員，並呼籲中方應停止使用脅迫手段壓制表達自由。

蓬佩奧發聲明批評中共統戰部資助與支持海外組織為中國散播外宣，且使用暴力、盜竊個人資料等手段，打壓反對北京政策、批評新疆及西藏政策的人士，包括學界、商界、公民團體及海外華人社群。他又指摘北京試圖在美國拉攏支持者，延續其威權及政策主張。

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蓬佩奧表示，任何中共官員及個人參與了以武力、洩漏個人私隱、施加外力及干擾生活等方式來打壓異見人士，都會被列入名單。他強調，未來將持續透過類似措施，清楚表明美國不歡迎這類人士。

此前，美國國務院發表聲明，宣布正式收緊中共黨員及其直系家屬的簽證有效期，從10年減至1個月，形容此舉是為了保護美國免受中共的惡意影響。

對此，中國外交部發言人華春瑩早前表示，這是美國內一些極端反華勢力出於強烈意識形態偏見和根深蒂固的冷戰思維，升級對中國政治打壓的行為，中方對此堅決反對。

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責任編輯：游昊雲

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