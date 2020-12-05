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【新冠肺炎】珠海新增來自港輸入病例 59歲女經檢測3次才呈陽性

社會熱點 12:13 2020/12/05

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珠海新增來自港輸入病例 59歲女經檢測3次才呈陽性

據廣東省衛健委通報，廣東省4日新增3宗新冠肺炎輸入個案。其中珠海市新增的一宗輸入個案，患者於11月20日從香港入境，檢測3次才呈陽性。經過調查判斷，該個案無密切接觸者。

據了解，59歲女姓患者於11月20日下午1時左右，由港珠澳大橋珠海公路口岸入境，全程閉環轉運至珠海市集中隔離場所接受隔離醫學觀察。患者11月20日和21日分別在入境海關和隔離場所採樣檢測新冠病毒核酸均為陰性。

及至12月3日，患者在隔離場所採樣核酸檢測陽性，珠海市疾控中心覆核為陽性。女患者隨後在12月4日凌晨，通過負壓救護車全程閉環送至珠海市中大五院進一步排查，經專家會診，判定為輸入性新冠肺炎確診個案（普通型），目前患者情況穩定。截至4日，珠海市累計報告新冠肺炎確診個案111宗，境外輸入佔13宗。

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另一方面，據國家衛健委公布，內地4日新增17宗新冠肺炎確診病例，其中15宗為境外輸入病例，包括上海3宗，河南3宗，廣東3宗，四川3宗，北京1宗，山西1宗，福建1宗，另有2宗本土病例，均在內蒙古；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

全國截至周五結束，有239宗境外輸入確診病例，其中4宗為重症病例；現有6宗疑似病例。累計3919宗確診病例，累計3680宗治愈出院病例，無死亡病例。

截至同日，全國有273宗確診病例，其中6宗為重症病例，累計81,694治愈出院病例，累計4634宗死亡病例，累計報告86,601宗確診病例，現有8宗疑似病例。累計追蹤到882,710名密切接觸者，尚有5896名密切接觸者在醫學觀察。

各地亦報告新增12宗無症狀感染者，包括11宗境外輸入；當日1宗轉為確診病例，為境外輸入；當日解除11宗醫學觀察，均為境外輸入；尚有249名無症狀感染者在醫學觀察，其中242宗為境外輸入。

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責任編輯：游昊雲

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