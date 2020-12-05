【孟晚舟案】涉案中國教授在美認罪可回國 杜魯多拒評孟或獲准回國

▲ 涉案中國教授在美認罪可回國 杜魯多拒評孟或獲准回國

1名被美國起訴偷取美國科技機密、與華為副董事長孟晚舟案相關的中國教授，與美司法部達成認罪協議，以承認較輕微控罪換取被起訴較嚴重罪，以及可返回中國。對於有報道指，孟晚舟與美國司法部商討，在同意部分控罪後換取檢方或推遲並放棄指控，孟晚舟可返回中國，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）拒評有關報道。

37歲的Bo Mao周五以視像方式出庭，承認向FBI作虛假陳述。他預期不會被判處刑期，並準備在12月16日離開美國。他在2019年8月被捕時，是得克薩斯大學訪問學人。

Mao原被控以串謀詐騙一間美國科技公司機密，然後交予一間中國企業。有關控罪可以被判入獄最多20年。根據案件描述，該間美國科技公司為CNEX，而涉及的中國企業則是華為。

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美國司法部在2018年起訴孟晚舟隱瞞與伊朗的生意往來，屬於孟晚舟在加國引渡聆訊的關連案件。今年2月，檢察官把CNEX商業機密被偷取的一事，加入在上述案件內。

對於《華爾街日報》周四報道，華為副董事長孟晚舟與美國司法部商討，在同意部分控罪之後，換取檢方可能推遲並放棄指控，孟晚舟可以返回中國。杜魯多拒評有關報道，強調首要工作是尋求兩名扣押在中國的加拿大公民康明凱及邁克爾獲釋返國。



在北京，外交部發言人華春瑩早前再次促美國立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡要求，敦促加拿大立即釋放孟晚舟，讓她早日平安回國。

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責任編輯：游昊雲

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