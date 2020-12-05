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重慶停產煤礦一氧化碳超限制　24名礦工被困至少18人死（有片）

社會熱點 16:19 2020/12/05

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重慶停產煤礦一氧化碳超限制　24名礦工被困至少18人死

昨日（4日）重慶市永川區吊水洞煤礦發生一氧化碳超出限制事故，有24人被困井下，至少18人死亡，1人被救出。當局搜救工作仍進一步進行中。

據了解，昨日下午5時許，重慶市永川區已經關閉停產逾兩個月的吊水洞煤礦，因企業自行拆除井下設備，導致一氧化碳超出限制事故，24名礦工被困井下。

重慶市當局獲報後，派出大批搜救人員及多輛救援車輛趕赴現場，市主要領導亦於現場組織警方、應急、消防等部門進行救援工作。國務院安委會亦決定對事故查處進行掛牌督辦。

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昨晚11時左右，有知情人士透露，礦內的一氧化碳含量仍然極高，救援難度較大。直至今日（5日）凌晨3時許，仍有大量刺鼻白煙從井口冒出。

截至今日（5日）7時，至少發現死者18人，1人被成功救出，搜救工作仍在進行中。事故原因還在進一步調查中。

據當地應急部門介紹，吊水洞煤礦為高瓦斯礦井，始建於1975年，1998年轉制為私營企業，目前年生產能力為12萬噸。此前，吊水洞煤礦曾於2013年3月25日發生井下硫化氫中毒事故，造成3人死亡、2人受傷。

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責任編輯：游昊雲

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