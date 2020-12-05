【中美角力】蓬佩奧宣布終止與華5交流計劃 涉香港教育項目

美國國務卿蓬佩奧周五發表聲明，宣布終止與中國的5項交流計劃，其中包括「香港教育與文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。他在聲明稱，這些計劃偽裝成「文化交流」（disguised as “cultural exchanges” ），又指這些計劃全由中國政府資助及運作，「是軟實力宣傳工具」。

蓬佩奧在這項名為「終止中華人民共和國資助的宣傳計劃」（Termination of PRC-Funded Propaganda Programs）聲明稱，終止的5項計劃包括：「政策制定人士中國教育旅行計劃」（Policymakers Educational China Trip Program）、「美中友誼計劃」（U.S.-China Friendship Program）、「美中領導者交流計劃」（U.S.-China Leadership Exchange Program）、「美中跨太平洋交流計劃」（U.S.-China Transpacific Exchange Program），以及「香港教育與文化計劃」（Hong Kong Educational and Cultural Program）。

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他稱，這些計劃是根據美國1961年《相互教育與文化交流法》進行，讓美國政府僱員得以用外國政府資金旅行。其他依據《相互教育與文化交流法》獲得資助的計劃皆有互惠性，但上述5項計劃是中國政府全額資助與經營，是軟實力外宣工具。他又說，這些計劃精心設計，確保會見中國官員而不是無法享受言論與集會自由的中國人民。

在只有兩段內文的聲明中，蓬佩奧強調，美國歡迎與中國官員及人民間的互惠與公平文化交流計劃，但非如上述那些非互惠的單方面計劃。

同一天，蓬佩奧宣布也對使用或威脅使用恐嚇脅迫手段的中共統戰部人員實施簽證限制。他說：「中國共產黨長期致力於傳播馬克思列寧意識形態，並在世界範圍內施加其影響力。中共統戰部通過資助和支持海外組織散播宣傳，脅迫和欺凌反對北京政策的人」。

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責任編輯：游昊雲

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