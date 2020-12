【拜登中國】幕僚提醒拜登：我怕某天醒來  大陸已朝台灣射導彈

拜登預定下月入主白宮,美國新聞網站Axios報道,美國總統當選人拜登(Joe Biden)的顧問麥克克里斯托表示,中國大陸軍事實力增長比大家所察覺快很多,美國快要沒有時間在亞洲進行抗衡,阻止大陸武力應對台灣等事件。

報道中說,曾任駐阿富汗美軍和北約部隊指揮官的退役將領麥克克里斯托(Stanley McChrystal)是拜登外交與國安顧問團隊一員,近來曾向拜登簡報。拜登一直在考量如何取捨特朗普(Donald Trump)時代或前總統奧巴馬(Barack Obama)時代的作法,以及將採取哪些新策略。

麥克克里斯托在訪問中指出,擁核的北韓仍是美國最迫切的國安威脅,無法透過協商就讓他們放棄核武。無論北韓是否擁核,想透過戰事遏阻他們,結果都會「非常血腥」;美國的最佳作法有點類似冷戰時期,把一切控制好,隨著時間過去,或許20年後,北韓可能會像蘇聯一樣垮台。

麥克克里斯托被問到美國引領亞洲盟國應對中國大陸是否為時已晚時,他說,「我認為即使船尚未啟航,也肯定在累積動能,考慮出發。」

麥克克里斯托對於中國大陸增進軍力提出示警,並表示拜登政府在面對中國威脅上禁不起自滿。

他表示,中國在導彈之類的技術能力上,基本上已改變了態勢。中國宣稱具備可擊沉美國航空母艦的極音速導彈。

Their ability with rocketry and whatnot has essentially changed the dynamic......China has touted hypersonic missiles that could sink a U.S. aircraft carrier.

麥克克里斯托還說,美國必須在自家軍力和區域聯盟上多加努力,部分是為了先發制人,遏阻中國大陸對台灣採取行動。他說,「我擔憂,當我們某天醒來發現木已成舟,中國已朝台灣發射大量飛彈」。

My concern would be, we wake up one morning and China has just done a fait accompli......They have just showered Taiwan with rockets.