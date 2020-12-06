蛋殼公寓爆煲悲劇 廣州男生租客不堪迫遷跳樓亡（組圖，有片）

內地第二大長租公寓平台蛋殼公寓資金斷裂，連鎖效應蔓延，全國多地發生業主討租，租客被迫遷等事件，社會悲劇一再發生。廣州一名租客因遭房東強制清房，周四（3日）凌晨點火燒屋後從18層高樓跳樓自殺。這名租客今年剛大學畢業，還沒有工作。

綜合騰訊網、網易等內地媒體報道，這名租客9月間與蛋殼簽了租房協議及「租金貸」，貸款一年。此後由於蛋殼出現資金問題，想退房解約也沒錢歸還。

跳樓租戶的室友說，房東上星期在門上貼了一張通知單說，因爲沒收到蛋殼的房租，所以要求租客一星期內搬走，期限就在這兩天。

大學畢業男生 先縱火再跳樓自殺

室友說，事發於3日凌晨3時許，他發現裡面房間一直在冒煙，因此報警。社區住戶表示，事發現場樓下有血跡，但已被沖洗過。

這名室友說，他們很多人都交了一年的房租，跳樓的租戶剛畢業還沒工作，以貸款方式繳了一年房租，原本還說計劃回老家打工還錢，沒想到選擇了輕生。

蛋殼公寓爆煲數十萬人恐無家可歸 變人性大考驗（組圖，有片）

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據表示，跳樓租客當天凌晨曾在微信發文說「對不起」，隨後不到半小時就出事。

為何蛋殼公寓爆煲導致迫遷悲劇頻生，一切由其營運模式說起。蛋殼公寓成立於2015年，其營運手法是以高於市場價格向業主租房，經修繕後，再以較低租金出租單位，即蛋殼擔當「二房東」角色。

但蛋殼公寓是按月或按季向業主繳租，從租客收取的租金則是相對遠期的，即租客要一次過付半年甚至一年租金；由於金額大，租客可選擇向與蛋殼合作的微眾銀行申請租房貸款。換句話說，租客實質不是定期交租，而是還貸。

蛋殼欠業主租 業主迫租客走

而蛋殼爆煲後，由於房東已經收不到「二房東」蛋殼公寓的租金，因此各地都發生業主停水、停電、斷網趕走租客的事件。

蛋殼公寓在全國13個城市運營41.9萬間公寓，租客主要是剛踏入社會的大學畢業生，又或外地來到打工的基層。

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對於這宗悲劇，許多網友表示心傷，「一畢業就失業，又貸款租房，又被趕，絕望了」，「這是一個畢業了還沒有找到工作提前預付了房租卻慘遭資本荼毒的人」

值得注意是，悲劇不止一宗，蛋殼公寓傳出資金斷裂後，11月初開始，蛋殼公寓北京總部天天擠滿前往維權的民眾。近日也傳出有女性房客不甘被趕，拿出刀子「維權」。

蛋殼公司之外，今年初開始，已陸續出現沃客等數十家長租公寓出現資金問題。

實際上，2018年至今，陸續「爆雷」的長租公寓已逾170家，租賃糾紛遍及中國各地，主要受害人為年輕族群。「你爆了嗎？」據指已成為年輕人之間最新的打招呼方式。

責任編輯：鄧國強