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【中美角力】富時羅素從產品刪8中企  華春瑩曾這回應軍企門  

經濟脈搏 22:19 2020/12/06

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【中美角力】富時羅素從產品刪8中企  華春瑩曾這回應軍企門  

中美金融戰似在升級，美國國務院提示解放軍企業「摻入」美股之際，全球第二大指數供應商富時羅素（FTSE Russell）在美股4日收盤後宣布，把海康威視等8家「中國軍事相關企業」的股票，剔出旗下FTSE全球股票指數系列、以及FTSE含中國A股的指數，本月21日生效。

對於美國政府升級行動，指稱一些中國企業與解放軍相關，並列入清單擬擴大制裁。中國外交部發言人華春瑩日前回應表示，堅決反對美方無端打壓中企，直指美方的行為嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，美方應該停止濫用國家力量、泛化國家安全概念來打壓外企。

全球最大指數供應商MSCI明晟此前已表示，公司產品將根據美國法律「反映任何必要的變化」。MSCI明晟是富時羅素的競爭對手。

富時羅素從兩指數系列  剔除相關中企

根據持有富時羅素的倫敦證交所集團發言人聲明，將被剔除的8家「中國軍事相關」股票包括：海康威視（深：002415）、中國鐵建（01186）（滬：601186）、中國東方紅衛星（滬：600118）、中國交通建設（01800）（滬：601800）、中國核工業建設（滬：601611）、中國中車（01766）（滬：601766）、中科曙光（滬：603019）、中國化學工程集團（滬：601117）。

美列中芯國際、中海油入黑名單 涉中國軍方企業增至35間（附名單）

中芯國際遭美列「軍企名單」 面對麻煩可大也可小  

外媒指出，這8家中國軍企集團股票市值介於30億至660億美元，折合港幣231億至5089億元。

富時羅素表示，是在獲得指數用戶和其他利益相關者的回饋後，採取此一行動，該公司遵循美國將實施限制投資的制裁政策；該公司仍在審查這些公司在其他指數的待遇，包括旗下FTSE中國和中國A股產品的指數。

中企被指與解放軍相關  中方曾批美方無端打壓

富時羅素還表示，可能會根據美國官員的調查結果，剔除更多公司。

美國政府12月3日剛把4家中國軍企列入五角大廈黑名單，包括中芯國際、中國海洋石油、中國建設科技有限公司、中國國際工程諮詢公司。

【中美】華春瑩籲美國勿把所有人當間諜：為何如此不自信？

【中美角力】逾千中國研究員離美 美官員：華特工盯上拜登團隊

富時羅素發言人班奈迪克（Tim Benedict）表示，該公司意識到美國政府這些新增情況，「我們將依順序予以評估」。

另外，美國國務院上周五（4日）發表說明，宣稱中國共產黨對美國國家安全的影響，伸展至金融市場和影響當地投資者；其中，全球指數公司MSCI和富時（FTSE）的成分股，均摻有解放軍相關企業的成份。

美國投資者被指「被動地」支持涉及民間和軍事生產的中國企業。美國國務院指截止今年6月的統計，31間與解放軍有關的企業當中，至少有22間被納入為美國主要的股票指數成份股，包括至少68間為有關聯的證券發行人，至少13間中企納入FTSE或MSCI指數成份股，MSCI新興市場指數更包括230隻中國股票，這些股票均以人民幣計價，在上海及深圳交易所掛牌。

責任編輯：鄧國強

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