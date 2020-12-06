▲ 【中美角力】胡錫進懟特朗普：臨走搞局 解放軍就飛越台北

美國總統特朗普在任期餘下僅40多天之際，密集對中國施壓，令中美關係火上澆油。環球時報總編輯胡錫進發文直指，特朗普正在瘋狂挑釁中國，警告他一旦在台灣問題做出破底線的惡毒操作，中方會派軍機飛越台灣、甚至台北；如兩岸因此爆發衝突，中國會必勝，並借此立威，讓美國自取其辱。

胡錫進在微博發表的文章稱，特朗普政府正在瘋狂利用最後四十多天的任期，去挑釁中國；他倡言中國不能對特朗普「忍」，否則只讓他們愈發放肆，做出嚴重損害中國國家利益的事情，並爲未來的拜登政府做出示範和綁架。

胡：特朗普如閃電訪問台灣 大陸必反應

胡錫進警告，中國要堅決打擊特朗普團隊的囂張氣焰，如果他們做出破底線的惡毒操作，我們要不懼與之開展一場高強度對抗。

他舉例，美國如派國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo ）訪台，甚至是特朗普本人閃電訪問台灣、宣布與台灣建交：

真那樣，我（大陸）方的反應必須是雷霆萬鈞的，要讓配合特朗普政府這樣幹的民進黨當局死定了。 作爲最輕的選項，我方須派戰機飛越台灣島，並且根據情況輕重採取一般飛越台灣島或者在台北超低空飛行，宣示中國的主權，那將是對美台氣焰的沉重打擊。

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胡錫進稱，大陸就算這樣做，料台灣軍隊不敢對解放軍戰機開火；一旦他們開火，就意味著戰爭爆發，解放軍就可以立即對台軍機場等重要軍事設施實施「毀滅性打擊」。

他並稱，「這場沖突的最終結果必將是我（大陸）方勝利，特朗普團隊灰溜溜地告別權力舞台」。

胡的理據是：

大陸對軍事鬥爭已有充分準備，台灣的士氣將迅速土崩瓦解 美國那邊，由於這是特朗普離任前的反常理操作，有明顯一黨之私和他們執政團隊的小圈子野心，將很難獲得中美高強度對抗所需要的美國全社會支持。

胡錫進並稱：

中國是核大國、太空大國，我們有第一島鏈附近充裕的作戰力量，有強有力的反介入能力，特朗普團隊如果把在台海撒野作爲他們的謝幕劇，我們一定要讓他們自取其辱。打贏這場鬥爭，我們將實現新的對外立威。

責任編輯：鄧國強

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