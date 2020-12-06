內地手機廠商金立被指裝後門：將木馬程式植入用戶手機

內地手機廠商「金立」近日被曝將用戶的手機植入木馬程式，可以在用戶手機裡偷偷安裝應用程序（APP），來獲取收益。事件引發網民關注數據安全。

據內媒，近日中國裁判文書網公布了一則判決書，正式揭開金立手機利用控股公司致璞科技與廣告商合作往金立手機植入木馬以牟利的黑暗歷史。

判決書顯示，金立手機控股85%的子公司深圳致璞與北京佰策公司一起策劃並實施了植入木馬賺錢的非法行為，由北京佰策負責開發木馬，然後交由深圳致璞將其集成到金立手機的「故事鎖屏」APP中。

用過「故事鎖屏」APP的金立手機用戶經常發現自己的手機偷偷下載一些亂七八糟的APP，而且經常會彈出廣告小窗口，根本關不掉，手機經常卡死，這都是木馬在搞鬼。

每往用戶手機裡偷偷安裝一款APP，金立公司就能獲取一定的收益，每當有用戶點擊了彈窗廣告，即使沒有購買東西，金立公司也能分到一部分廣告推廣費用，如果有用戶發生了購買行為，則分成更高。

在法院的裁判文書披露以後，有不少網友表示曾經中過招。

報道稱，而截止發稿，金立暫未作出回應。

事實上，或許不是只有金立一家手機品牌在這麼做，還有其他的手機品牌也牽連其中。據法院查明，北京佰策公司除了與致璞科技合作外，也曾和珠海市小源科技有限公司、珠海市魅族科技有限公司合作開展這一業務。不過，魅族回應指，堅持合法經營，未參與相關非法事件，未來將繼續深耕手機安全業務，保障手機信息安全。

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責任編輯：尹航

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