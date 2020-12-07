▲ 中國可輸的遠多美國 立零碳目標救人就是救己

2100年，全球平均氣溫比工業革命前水平上升4攝氏度，南極和格陵蘭大片冰川融化，海平面升高近10米，上海、廣州、天津等中國主要城市，皆淹在了海水之下，一座座玻璃幕牆大廈如孤島般冒出海面，成為遺蹟。

這是任由氣候變化失控的預測景象，改變還來得及。時間點回到2020年，國家主席習近平9月在聯合國大會上宣佈，中國決定爭取2060年前實現碳中和，將淨碳排放量歸零。

中國是全球最大排放國，這次突然在沒有預兆下，成為首個樹立零碳目標的發展中國家，難度之大一鳴驚人。外界也出現各種反應，從歡迎、肯定，到審慎、質疑以至嗤之以鼻，不一而足。

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突改氣候政策 免成大國之中最大輸家

中國明確定出零碳目標，實際上改變了氣候政策。中國過去一直主張，各國應對氣候變化有「共同但有區別的責任」，發達國家史上以大量碳排放首先實現了現代化，因此今天應負起歷史責任率先減排，並向發展中國家提供資金和技術支持。但中國現在於美國退出《巴黎氣候協定》下，仍主動宣佈零碳目標，令人意外。

其實在氣候變化問題上，中國積極去救世界，就是在救自己。假如《巴黎協定》將全球溫度升幅限於1.5度目標未能實現、全球暖化因為各國碳排放而無可挽回地失控，中國恐成大國之中最大輸家。反觀應對成功，中國會是一大受益者。

中國面臨的海平面上升威脅要比美國大得多。中國有12.6萬公方公里國土在海拔10米以下，這在960萬平方公里國境中雖只是個零頭，卻是最重要的地區。

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專家相信，若本世紀末氣溫上升4度，海平面會升高至少9米。如此，美國主要失去的會是佛羅里達州、南岸路易斯安那州及德州沿岸，紐約市及其以南的東岸沿岸地區，對美國來說是重傷但非致命。

相比之下，中國會失去華北平原大片地區（包括京津冀城市群中的天津、保定）、華東與長三角地區（上海、江蘇盡在水中）、珠三角大灣區，盡是中國經濟命脈腹地，當中人口更達1.5億，相當半個美國。

極端天氣肆虐 氣候變化代價不用未來才承受

氣候變化加劇亦令極端天氣和自然災害更加頻繁，中國今天就正在付出代價。今年長江流域破紀錄水災影響超過7,000萬人，經濟損失達到2,140億元人民幣。

可見中國面對的氣候威脅，遠遠不只是沿岸地區變成海洋。習近平聯大演講也明言，人類不能再忽視大自然一次次警告，沿着只講發展不講保護的老路走下去。

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就算撇除自然環境考量，戰略環境也需要中國調整策略，擔起應對氣候變化大旗。

中方文宣今年來常出現「百年未有之大變局」這句話，隱喻美國相對正在衰落，所造成亂局既是挑戰也是機遇。中國在美國大選前公佈零碳目標，無論如何皆有好處......

（節錄）

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