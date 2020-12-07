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【新冠疫苗】印尼收120萬劑中國科興疫苗 將大規模接種

國情動向 11:15 2020/12/07

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印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，收到來自北京科興生物的首批120萬劑新冠疫苗，政府正為大規模疫苗接種計劃進行準備。科興生物也發公告稱，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司，獲逾5億美元進一步開發、產能擴展和生產新冠疫苗，以及科興中維其他開發及營運活動，料科興新冠疫苗的年產能將倍增

佐科威在線上簡報時指出，印尼已收到來自北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）的120萬劑疫苗，政府打算明年1月初再接收來自該公司的另外180萬劑疫苗，「我們多月來在多省透過模擬進行準備，我確信一旦決定我們可開始疫苗接種，一切都將準備就緒。」印尼是東南亞疫情最嚴重國家，近幾週每日確診人數飆升，全國染疫總數今天達57.58萬人，死亡總數達1.77萬人。

科興生物則發公告稱，旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司獲得逾5億餘美元資金，用於新冠病毒滅活疫苗克爾來福™的進一步開發、產能擴展和生產，以及科興中維其他開發及營運活動。

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公告稱，科興中維已建成並投入使用的新冠疫苗生產線年生產能力超3億劑，計劃在2020年底之前完成建設的第二條生產線投入使用後將使克爾來福™️的年生產能力提高到6億劑以上。根據市場需求情況和可用資金情況，公司將來還可能進一步擴大產能。

公告還顯示，投資方中生製藥 （01177） 有限公司及其關聯方將獲得科興中維約15％的股份。科興控股董事長、總裁兼CEO尹衛東先生表示，公司在新冠滅活疫苗克爾來福™️的研製方面取得了重大進展，在亞洲和拉丁美洲的臨床研究已經進入到關鍵階段。科興生物的一位高管此前表示，公司最早或在12月獲得其研發的實驗性新冠疫苗後期臨床試驗結果。

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責任編輯：游昊雲

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