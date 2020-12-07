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【拜登中國】崔天凱懟拜登：結盟對付中國是自掘陷阱

國情動向 11:18 2020/12/07

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【拜登中國】崔天凱懟拜登：結盟對付中國是自掘陷阱

美國總統當選人拜登及團隊，多次表明要聯合盟友共同應對中國，意味中國政策將以多邊主義、取代特朗普時代的單邊主義。中國駐美大使崔天凱日前在一場視像會議首度對此回應，直指拜登若聯手反華，只等於「與朋友共挖陷阱」，與自挖陷阱無分別。
 
崔天凱上周四在中美研究中心年會的視像會議發表演說，已注意到有報道說，拜登上任後或會立即約晤一些美國盟友，又或召開相關會議，重回多邊主義道路。但他認為：

真正重要的並不是執行單邊主義政策還是多邊主義政策，並不是美國獨自執行對華政策還是與盟友協調對華政策，真正重要的是政策的本質......

如果是遏制政策，或建立所謂反華統一戰線，那麼無論單邊還是多邊政策，唯一差別就是自挖陷阱還是與朋友共挖陷阱。這沒有實質性區別。

【中美角力】崔天凱喊話拜登？ 開闢新路免墮修昔底德陷阱

【拜登中國】幕僚提醒拜登：我怕某天醒來  大陸已朝台灣射導彈

據了解，這是拜登當選美國總統後，中方高層官員首度回應他一直主張的「與盟友圍堵」中國。

對於總體中美關係、中國會否超越美國，崔天凱說，中國的人口數量是美國的4倍，也許有一天將不可避免地成為世界上最大的經濟體，但按照人均水平，中國仍需很長時間才能趕上美國。

崔：中國或有一天成世界最大經濟體

但崔天凱強調，這不代表對抗是不可避免，中國的目標和戰略非常明確，即使成為世界上最大的經濟體，亦不會謀求支配全球。

【中美角力】拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

拜登謀設亞洲事務專職  美中競爭秘密武器？

崔天凱表示，現時談論國家主席習近平及美國總統當選人拜登明年的日程，為時尚早，要視乎疫情發展、領導人能否在G20峰會等國際場合進行雙邊會晤等。

被問到會否中方准許美國重開駐成都總領事館，被逐美國記者是否可以返回中國採訪工作等，崔天凱強調，並非中國首先引致領事館關閉，也不是中國首先要求記者離開，所有行為也是因應美國而回應，如果美國政府願意逆轉這進程，中方願意考慮，

他強調，雙方要表現出善意和誠意，令兩國關係重回正軌，實現真正的改善關係。中國行事並非要取悅美國任何一方，但主張保持健康良好的關係。

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鄭永年談拜登：不對他抱幻想  但中國不怕強硬

環時：拜登視中國為戰略競爭對手 非全面對抗的敵人

責任編輯：鄧國強

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