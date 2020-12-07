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中國量子電腦讓美軍警愓：令安全通信幾乎不可能

國情動向 14:59 2020/12/07

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中國量子電腦令美軍警愓：令安全通信幾乎不可能

中國科學院推出量子電腦原型機「九章」，運算速度號稱比美國Google去年出爐量子電腦原型機「懸鈴木」（Sycamore）快100億倍。中美量子科技戰勢必愈演愈烈，美國國防部亦對中國量子科技發展表示關注，認為量子電腦會令安全通信變得幾乎不可能，開發能抗拒量子電腦破解的加密技術是為當務之急。

中國量子電腦「九章」上周五（4日）問世當日，美國《防務新聞》網站（Defense News）刊出報道，顯示早在「九章」公佈前，中國量子科技已引起美國警愓。

美國國防部旗下國防信息系統局（DISA，Defense Information Systems Agency）系統創新科學家華萊士（Stephen Wallace），上周四（3日）表示，抗量子的加密技術是DISA在2021年財政年度的新科技焦點，局方現時正在監視這種技術發展，而局內人員正嘗試更好地了解這項技術對未來的影響。「我們想了解量子電腦會對我們保衛網絡的能力有何影響。」

報道指，隨著中國等與美國水平幾乎一樣的對手，努力研發足以突破當前加密技術的量子計算能力，抗量子加密（quantum-resistant encryption）正愈發重要；量子電腦會使安全通信變得幾乎不可能實現，縱這情況相信還需要某些年後才會實現。

量子力學「出名難」 量子電腦是甚麼

傳統電腦加密技術都是以非常大，例如成十上百個位的數字來作為「鎖匙」，這種規模的數字就算是超級電腦逐一數字嘗試，也要用上往往超出人類壽命的時間方能「猜中」，令嘗試破解變得沒有意義，讓保密得以實現。

量子電腦則會改變這套遊戲規則。量子電腦的位元同時有多重性質，因此運算能力突飛猛進，能在短時間內完成傳統電腦以年計的運算，廢掉現有加密技術武功。只是量子電腦技術目前尚處研究階段，還未真正應用。

華萊士表示，DISA作為美國國防部的作戰資訊科技支援部門，DISA目前還沒有開展抗量子技術項目，但局方期望很快行動起來。他相信量子運算會在未來幾年間，成為真實的威脅。「坦白講，我們的對手很可能不會大肆宣傳他們已經搞到量子電腦。我們必須在此之前掌握新的加密算法，使我們得以維持安全。」

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責任編輯：連兆鋒

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