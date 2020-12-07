【新冠肺炎】涉疫情闢謠榜公布 官方如何澄清十大謠言？

新冠肺炎疫情蔓延期間，網絡和民間流傳不少真假難辨的消息。中國互聯網聯合闢謠平台今日（7日）發布了「2020年度涉新冠肺炎疫情防控闢謠榜」，榜單包括對「新冠病毒為人工合成」、「糧食短缺，趕緊囤米搶油」、「吃大蒜、喝白酒可以防治新冠肺炎」等謠言的澄清。

中國互聯網聯合闢謠平台由中央網絡安全和信息化委員會辦公室違法和不良信息舉報中心主辦、新華網承辦。

榜單如下：

「新冠病毒為人工合成」

國際權威機構及多數病毒學、免疫學領域學者有力澄清：新冠病毒源於自然而非人為制造。

「受疫情影響，國內糧食短缺，要趕緊囤米搶油」

農業農村部、國家糧食和物資儲備局等部門回應：中國糧食產量和庫存充足。市場上貨足價穩，米面供給充裕，無需搶購囤積。

「武漢的火神山醫院由日本人設計」

事實是，火神山醫院的設計者為2003年非典疫情時期北京「小湯山醫院」的總設計師黃錫璆。

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「吃大蒜、喝白酒可防治新冠肺炎」

合理膳食、均衡營養，確實有助於提高個體抗病能力，但目前沒有任何特定食物能幫人抵抗新冠病毒。

「低溫可凍死新冠病毒」

國家衛生健康委員會與國家中醫藥管理局權威解讀：新冠病毒的特點是耐冷怕熱，56℃30分鐘可有效滅活病毒。低溫並不能殺死新冠病毒。

「全國各地摘口罩時間表出爐」

實際上，雖然中國大部分地區都轉為低風險地區，但戴口罩仍是自我防護重要手段，摘口罩為時尚早。

「北京新發地幾萬人被運送到河北唐山隔離」

北京豐台區政府辟謠：新發地批發市場內近萬人，分別轉運至北京豐台等地進行集中醫學觀察。

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西方媒體質疑「中國囤積防護物資有意限制出口」

外交部和商務部多次表示：中方一直在克服自身困難的同時，力所能及地向有關國家提供醫療防護物資，4月開始出口的防疫物資急劇增長，有力駁斥了質疑，彰顯了人道主義和大國擔當。

外媒稱「中國黑客竊取美國疫苗研發數據」

外交部多次辟謠：在疫苗自主研發方面，中國處於世界領先，根本不存在、也不需要靠偷竊來取得領先地位。

「世衛組織將中國劃為疫區國，經濟將倒退20年」

事實上，「疫區國」說法並不存在，純屬無稽之談。至於「經濟倒退20年」的論調，中國經濟發展穩中向好、長期向好的基本面沒有變，二季度更是成為世界主要經濟體中唯一的「正增長」。

責任編輯：尹航

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