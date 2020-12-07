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南韓綜藝running man將台灣與中國並列 微博網民怒爆要罷看（組圖）

社會熱點 14:59 2020/12/07

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南韓綜藝節目《running man》（下稱RM）開播逾10年，在海內外以及中國擁有大批粉絲。惟內地微博網民發現，RM節目中的遊戲環節將台灣與中國、越南、菲律賓等名字並列，並放上青天白日旗滿地紅旗的圖片，認為這是搞「台獨」的辱華行為。#RM#這一詞條更躍升微博熱搜榜第五位。

網民氣憤 稱要抵制RM

據微博網民發布圖片，在遊戲環節中，方格為各國首都，配圖則為該國國旗。節目製作團隊將五星紅旗與青天白日滿地紅旗並列，旁邊還有菲律賓、越南等其他國家的國旗。網民認為，此舉是將台灣的地位獨立於中國之外，「自成一國」。

網民批評RM辱華，在今日午間，#RM#這一詞條更躍升微博熱搜榜第五位。

    點擊圖片放大
    +2

不少人留言表示，RM多年來一直是他們喜愛的綜藝節目，「這次真的很失望」，「本來今天打算快快樂樂的追RM,結果這...弄不了就停播吧，不看就不看​」。還有許多網民要求節目組和主持人道歉，「希望除了製作組，主持人也都給出回應和道歉，不然真的沒法安慰自己都是製作組的鍋，和主持人無關 ​」。

曾出演過RM的韓星李孝利，稍早前亦因為在綜藝節目上的言論被指辱華。李孝利繼早前孖嚴正花、華莎及Jessi組成限定女團「退貨遠征隊」。李孝利提到組成「退貨遠征隊」時未想到藝名，表示：「取個中文名怎樣？說不定會衝出國際，用『Mao（毛的讀音）』怎樣？」

節目播出後引起內地網民不滿，指李孝利用中共已故領導人毛澤東的姓氏開玩笑，有辱華之嫌。

韓星李孝利想改藝名「Mao」 遭內地網民炮轟辱華（有片）

「唐朝中國人常吃曱甴」 澳洲電視台捲辱華風波

BTS得獎提韓戰被内地網民轟　還有哪位韓星曾陷辱華風波？（含組圖）

責任編輯：尹航

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