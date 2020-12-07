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【拜登中國】環時論壇專家說  這4個時間中美最易「炒車」

國情動向 14:59 2020/12/07

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【拜登中國】環時論壇專家說  這4個時間中美最易「炒車」

美國總統當選人拜登預定下月入主白宮，中美關係進入一個新、但未能明朗的階段。復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉周六（5日）在環球時報年會上指出，拜登上台後，美中關係也不會有根本性的轉折，且需要警惕2021年下半年至2022年初，中美還可能在一些、大約4個時間點發生「相撞」。

黃仁偉表示，拜登上台後，中美關係不會有根本性的轉折，但會有一個間隙期，這對美國而言是一個喘息，對中國來說也是冷靜處理期，這段時間約為一年至一年半。

拜登幕僚多少壯派  未必向中國鬆手

同時也是上海市美國學會會長的黃仁偉指出，拜登外交團隊的「左膀右臂」都是少壯派，年齡都在四、五十歲，美國外交領域的新一代戰略人士不太願意給中國鬆手。

他預期明年下半年到後年上半年，美中可能會在一些時間點發生相撞，包括：

  • 2021年7月中共將迎來建黨100周年
  • 2021年9、10月或有香港議會選舉（今年立法會選舉因疫情推遲至少一年）
  • 2022年初北京將舉行冬奧會
  • 2022年中共二十大

【拜登中國】崔天凱懟拜登：結盟對付中國是自掘陷阱

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黃仁偉認為，價值觀和意識形態強烈的美國民主黨人不會放過這幾個時間點，他認為特朗普跟中國打的是硬實力，民主黨則是打軟實力。

復旦大學國際問題研究院教授沈丁立表示，中美關係的變局要從戰略、戰術兩個層面來講，戰略變局恐怕不會有，美中關係可能更加惡劣。原因在於，民族復興是中國的戰略目標，而美國是一個「山巔國」，即決不允許別的國家超過自己，這是美國建國時對自己的定位。

沈丁立說，拜登知道，他做副總統時對中國的方式已行不通，同時特朗普做法也是損害美國的，所以他要換一種方式做特朗普沒有做到的事情，即阻止中國的崛起。

「美國戰略上更焦躁  不知怎應對中國」

但沈丁立同時認為，中美關係從策略上有轉變機會，拜登說他當總統第一天就會帶美國重返巴黎氣候協定，中國也已經做出碳中和的承諾，所以拜登在這方面會和中國合作。此外，在世界衛生組織內和抗擊新冠疫情問題上，中美合作機會會增多，包括：朝鮮半島核問題、伊朗核問題、核安全、能源安全等很多領域。

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沈丁立指出，美國在策略上會就一些問題和中國合作，戰略上則會是「更焦躁、不知道怎麽對付中國的迷失的美國」。

中國國防大學戰略研究所前所長、海軍少將楊毅表示，鑒於美國當前疫情嚴重性，拜登上台後會把國內抗疫措施作為優先項目，中方和美國在抗疫方面可以展開合作，但中國應該務實、低調，不能以勝利者的姿態去幫助美國。同時在執行層面，官方要少說，民間多做，讓美國感受到中國的誠意，而不要讓美國政府丟面子，這是關鍵中的關鍵。

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責任編輯：鄧國強

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