【拜登中國】王毅向拜登拋中美重啟對話條件：三尊重

美國總統當選人拜登（Joe Biden）預定下月入主白宮，中美關係迎來新時代。中國外交部部長王毅周一（7日）與美中貿易全國委員會董事會代表團進行視訊交流，王毅表示提出中美關係之間的「三個尊重」，呼籲「一道努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡」、並爭取中美兩國重啟對話。

美中貿易全國委員會為非政府組織，擁有200多家在中國經商的美國會員公司，包括可口可樂等國際知名大型企業，也包括美國小型企業。觀察者指出，王毅今次顯然是通過民間組織向拜登談話，提出重啟中美對談、緩和中美緊張狀態的條件。

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王毅在談話中強調，正如習近平對拜登發去的賀電中所說的話：

推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

他表示這是中方對下階段中美關係的主張和期許，也希望能成為「美國各界越來越多有識之士的共同認知」。

「中美關係應重啟對話、重回正軌、重建互信」

王毅認為當務之急是雙方應一起努力，排除各種干擾阻力，實現中美關係平穩過渡。「同時，沿著符合兩國和兩國人民共同利益的方向，爭取使下一階段的中美關係重啟對話、重回正軌、重建互信」。

此外，王毅還提出美中「3個尊重」，王毅說，中美社會制度不同、發展階段有別、歷史文化各異，雙方存在分歧和不同看法很自然，關鍵是要相互尊重：

彼此的歷史文化傳承

彼此的核心利益和重大關切

彼此人民作出的制度和道路選擇

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王毅重申，中國不干涉美國的內政、不對外輸出發展模式、不搞意識形態的對抗；要求美國也應遵守國際關係準則，「不動輒插手中國的內部事務，不阻擋中國人民追求美好生活的權利」。

至於因為雙方認知不同而出現的分歧，王毅表示，要通過積極溝通尋求並擴大共識，「對於一時解決不了的問題，要本著建設性態度加以管控，避免激化升級影響中美關係大局」。

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責任編輯：鄧國強

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