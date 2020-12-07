【中國經濟】中國11月外匯儲備3.18萬億美元 增505億勝預期

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中國11月出口升至近三年高位 強外貿料延續至明年上半年
人民銀行公布，截止11月末，中國外匯儲備為3.17849萬億美元，勝預期的3.15萬億美元，較10月末增長505.08億美元，增幅為1.61%，在連續2個月下跌後止跌反彈，且為2013年11月以來最大單月增幅。
對於11月外匯數據變化，國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英表示，11月中國外匯市場運行穩健，市場預期保持穩定，跨境資金流動總體均衡。
王春英表示，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情及疫苗研发進展、主要國家貨幣及財政政策預期等影響，美元指數下跌，非美元貨幣總體上漲，主要國家股票、債券等資產價格上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。
王春英表示，當前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界經濟不穩定不確定性明顯增強，國際金融市場風險挑戰顯著增多。預期未來中國外匯市場將呈現基本穩定、雙向波動的格局。
值得注意，11月人民幣對美元率大幅升值。人民幣兌美元中間價，從10月末的6.7232升值到11月末的6.5782，累計升值超過2.1%，更多反映市場預期的人民幣兌美元即期率，從10月末的6.7002升值到11月末的6.5827，累計升值了1.75%。
責任編輯：游昊雲
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