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中國11月出口升至近三年高位 強外貿料延續至明年上半年

經濟脈搏 17:15 2020/12/07

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中國率先復工復產，疊加傳統的海外節日需求高峰，推升中國11月出口攀至近三年高位，貿易順差擴至紀錄新高。分析師指，得益於中國經濟最早從疫情中復蘇，外貿增長動能有望持續到明年上半年。外貿對四季度乃至全年的經濟增長拉動顯著。

中原銀行首席經濟學家王軍稱，外貿整體情況遠比投資和消費強勁，今年外貿對經濟的正拉動會比較明顯。考慮到疫苗普及在即，加之今年上半年疫情因素基數較低，外貿偏暖態勢明年上半年預計仍可持續，但下半年不確定性因素較多。

德商銀行亞洲高級經濟學家周浩表示，出口這麼好，其實也是正常現象，因為疫情期間除中國以外的主要經濟體沒法正常生產。他指出，雖然11月出口按年增長看起來比較誇張，但從趨勢來看是差不多的，前幾個月積累的動能在不斷擴大，數字上只是符合慣性，而且這種情況也是不可持續的。由於高基數的存在，12月出口可能會減速很多。

中國11月出口按年增長21.1%

中國海關總署周一公布，以美元計價，11月出口按年增長21.1%，遠高於路透調查預估中值12%，創下2018年2月以來最高增速；11月進口按年增長4.5%，增速不及路透調查預估中值6.1%和上月的4.7%，但也連續第三個月正增長，顯示內需在穩步復甦。

11月貿易順差為754.2億美元，按年增加102.9%，遠高於路透預估中值535億美元，且創下紀錄新高。

據海關總署，前11個月，機電產品、紡織品和塑料製品等出口增長，服裝、鞋靴和箱包等出口下降。中國出口機電產品增長5.4%，占出口總值的59.3%，出口包括口罩在內的紡織品增長33%。

中海晟融首席經濟學家張一指出，從統計規律看，四季度往往是出口的高峰期，這也是主要出口市場消費特性決定的；今年以來，境外疫情擴散帶來的生產製造轉移，歐美國家居家工作一定程度上帶動了小家電等商品的需求。這些因素都是出口超預期的原因。

他說，展望未來，疫苗逐步推廣帶來的全球經濟復甦可能繼續拉動出口增長，但考慮今年基數，增速將有所放緩。

對於貿易順差的急劇擴大，張一表示，今年以來，外貿順差和證券投資順差都增加了外匯流入。而人民銀行一直避免過多直接干預外匯市場，外匯儲備增長相對平穩，外匯目前主要堆積在商業銀行。如果順差持續，人民幣繼續升值，銀行體系可能會承受一定匯兌損失。未來，人行的匯率政策將成為影響市場乃至貨幣政策走勢的重要因素。

内地11月出口美元計年升21.1%勝預期 進口升4.5%遜預期

責任編輯：蒯宇澄

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